وظائف الإنتاج الحربي 2019 الشروط وطريقة التقديم – تفاصيل إعلان رقم 1 لسنة 2019 من الإنتاج الحربي

وظائف الإنتاج الحربي 2019 الشروط وطريقة التقديم، أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة، كما نشرت الهيئة شروط التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2019، وطريقة التقديم ومواعيد استقبال الطلبات وأخر موعد للتقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2019.

وظائف الإنتاج الحربي 2019

وأضافت الهيئة القومية للإنتاج الحربي في بيانها، أنها تحتاج إلى شغل وظائف في التخصصات الآتية: تخصصات الكهرباء (قوى-اتصالات وإلكترونيات- حواسب) ، تخصصات الميكانيكا (قوى- إنتاج- ميكاتروتكس- سيارات)، تخصصات هندسية أخرى (هـ كيمياء، هـ فلزات).

شروط وظائف الإنتاج الحربي 2019

وأضافت وزارة الإنتاج الحربي، أن شروط الوظائف تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يزيد السن عن 33 سنة في 1 نوفمبر 2019، وأن يكون لائقاً صحيا وأدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها.

كما تضمنت الشركة أن يكون من المقيمين بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأن يكون تقدير التخرج جيد جداً على الأقل لتخصصات الكهرباء، وأن يكون جيد على الأقل لتخصصات (الميكانيكا، هـ كيمياء، هـ فلزات).

موعد التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2019

ونوهت وزارة الإنتاج الحربي للمتقدمين إلى أنه يتم التقديم اعتباراً من 20 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل، عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحة الرسمية على الفيس بوك.