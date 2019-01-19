ميعاد أجازة ثورة 25 يناير 2019 بمصر .. موعد أجازة عيد تحرير الشرطة الرسمية

مع بداية العام الميلادي 2019 يبحث الكثير عن معرفة الإجازات الرسمية في جمهورية مصر العربية، حيث تمنح مصر أجازات رسمية تعطل بها المصالح، وإجازات لم تحتسب لها أجازة رسمية، حيث تتضمن الإجازات الرسمية في مصر ثاني أجازة هي أجازة ثورة 25 يناير 2019 بمصر بعد أجازة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم السابع من يناير 2019.

ويبحث الكثيرين من العاملين عن معرفة موعد أجازة ثورة 25 يناير 2019 بمصر الذي يوافق الموعد يوم جمعة، وهي اليوم أجازة رسمية أسبوعية، لذلك قرر مجلس الوزراء جعل أجازة عيد الشرطة المصرية والاحتفال بمناسبة ثورة 25 يناير يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 بدلا من الجمعة 25 يناير.

أجازة ثورة 25 يناير 2019 بمصر

تقرر وفق قرار رئيس مجلس الوزراء:

أن تصبح أجازة ثورة 25 يناير 2019 بمصر واحتفالات عيد الشرطة المصرية يوم الخميس 24 بدلا من الجمعة 25 يناير،

كما قررت القوى العاملة ذات اليوم أجازة رسمية ما لم يؤثر ذلك على العمل فيمكن تشغيل العامل حسب حاجة العمل هذا اليوم، مع احتسابه يوم أضافي بيومين

احتفالات ثورة يناير 2019

قامت الثورة الشعبية في مصر والكثير من البلدان العربية من أجل ( العيش والكرامة والحرية) والتي نادى بها الشباب في مصر، وعلى اثرها بعد 18 يوم من الثورة تنحى الرئيس السابق/ محمد انو السادات عن الحكم، وقد تم إضافة مناسبة وطنية للمناسبات المصرية، حيث أن يوم 25 يناير من كل عام هو يوم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، وقد تم إضافة احتفال لهذا اليوم وهو يوم ثورة يناير الشعبية.