نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ننشر لكم نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث من المقرر أن ينتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الترم الأول في جميع المحافظات يوم الخميس 10-1-2019 بمادتي الثقافة الإسلامية والحاسب الاَلي، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات تصحيح الأوراق ورصد وتجميع الدرجات، في جميع القطاعات، ومن المرتقب الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري خلال أيام قليله من موعد انتهاء الامتحانات، ويتم رفع النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يتم الإعلان عنها في المعاهد. نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

يترقب طلاب الإعدادية الأزهرية في جميع محافظات مصر، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، حيث من المقرر اعتماد النتيجة، والإعلان عن أسماء العشر الأوائل، خلال أيام قليلة من موعد انتهاء الامتحانات، ومن ثم بعد رفع النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها في أي وقت، وقد أعلنت مشيخة الأزهر أن اَخر موعد لتلقي التظلمات، خلال أسبوع من ظهور النتيجة، وأن القطاعات لن تتلقى أي تظلمات بعد ذلك الموعد، وننشر لكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية أولاً.

أولاً. سيظهر لك في أعلى الصفحة معرفة نتيجة الإعدادية الأزهرية يرجي الضغط عليها.

يرجي الضغط عليها. أدخل في الخانة الفارغة أمامك رقم الجلوس أو الاسم واضغط على كلمة النتيجة ستظهر أمامك درجات جميع المواد والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

من المرتقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 خلال نهاية الشهر الجاري، حيث يتم الاَن عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع كنترولات المحافظة ونتابع معكم جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة لحين ظهورها.

اترك لنا تعليق برقم جلوسك، في حالة عدم القدرة على الدخول إلي الموقع لجلب نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 النتيجة،وسنقوم بالرد على كافه تعليقاتكم.