الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 : برقم الجلوس نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول

من خلال الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 سوف ترفع مشيخة الأزهر نتائج طلاب الأزهر 2019 الفصل الدراسي الأول، حيث انتهت الامتحانات الفصلية للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019م بداية شهر يناير الجاري، وفي اليوم التالي بدا تصحيح الامتحانات للشهادتين الابتدائية الأزهرية 2019 والإعدادية الأزهرية الترم الأول،والمنتظر رفعها بالموقع الرسمي للنتائج.

يترقب طلبة وطالبات الابتدائية الأزهرية 2019 والإعدادية الأزهرية في الفصل الدراسي الأول، إعلان موعد رفع نتائج الطلاب 2019 بالأزهر الشريف، بعد الانتهاء من رصد درجات الطلبات بالصف السادس الابتدائي الأزهري، والصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2019، والذي سيتم وضع رابط مباشر عبر الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 لنتيجة المعاهد الأزهرية.

الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

يتم الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019م، والذي منه يتم الدخول على النتائج من أيقونة الطالب بالشريط العلوي الثابت بالموقع، حيث بالوقوف عليه يظهر رابط نتائج الامتحانات، والتي يتم تفعيل رابط العام الدراسي الحالي 2018/ 2019 حال رفعها، كما يظهر بتلك الصورة:

والاستعلام عنها يكون بدخول نتائج الامتحانات، والتي سيتم وضع النتائج بها ويكون استخراجها بكتابة رقم الجلوس كما في الصورة التالية:

حيث سيتم تفعيل نتائج طلاب الأزهر 2018- 2019 في الموقع التعليمي – بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 واستخراج نتائج الفصل الدراسي الاول قريبا لكلا من: