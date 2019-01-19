الآن: متابعة نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة مباشر اليوم السبت 19-1-2019 لحظة بلحظة في إياب دور 32 بالكونفدرالية الإفريقية “الشوط الثاني”

نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم السبت ضمن مباريات إياب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، حيث تترقب الجماهير العربية لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد اتحاد طنجة المغربي، وهي واحدة من أقوي المباريات هذا الدور بالكونفدرالية، حيث سيسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة.

مباراة الزمالك واتحاد طنجة

تعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي اليوم أحد اهم مباريات اليوم، وقد نجح الزمالك في العبور لدور 32 مكرر عقب الفوز على القطن التشادي بمجموع المباراتين، ومن المعروف أن الزمالك يمر حالياً بفترة من الاستقرار الفني، وخاصة أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري المصري، كما حقق الزمالك فوز مهم على الاتحاد في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم السبت الموافق 19-1-2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي، وستكون قناة اون سبورت الرياضية من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

تردد قناة اون سبورت

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم

سنكون معكم عبر المقال للتعرف على نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي اليوم خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة، بالإضافة لأهم أحداث هذا اللقاء الهام بين الفريقين، حيث سيكون هناك دافع كبير لكلا الفريقين لتسجيل الأهداف.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة (الذهاب)

الزمالك اتحاد طنجة 0 0

تحديث: انتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد طنجة المغربي في الكونفدرالية الإفريقية بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادب الزمالك لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل تحقيق الانتصار، بينما يكفي اتحاد طنجة تحقيق التعادل بأي نتيجة غير 0-0 من أجل الفوز بمجموع اللقاءين.

تحديث: سنكون معكم طوال أحداث مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي لتوضيح نتيجة المباراة أولاً بأول عبر تحديث مستمر للمقال، وكذلك أهم الأحداث أثناء اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

الزمالك 3 اتحاد طنجة 1