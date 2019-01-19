قريبًا.. نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي  .. محافظة القاهرة

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول، تعتبر هاجس طلبة مرحلة التعليم الأساسي خلال هذه الأيام، ويكثر البحث عن النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، وكانت وزارة التعليم والتعليم الفني قررت منذ العام الماضي الاستعلام عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي من خلال المدارس باستثناء نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية يتم رفعها عبر موقع وزارة التعليم والتعليم الفني، وما زال متاحًا فقط الاستعلام عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول برقم الجلوس لمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول برقم الجلوس محافظة القاهرة

بعد أن أنهى طلاب مرحلة التعليم الاساسي في محافظات الجمهورية امتحاناتهم للفصل الأول من العام الدراسي 2018/2019 ، وانتهاء عملية تصحيح أوراق الإجابات وعملية رصد الدرجات المستحقة لكل طالب، من المتوقع الإعلان عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول برقم الجلوس في محافظة القاهرة خلال ساعات قليلة، بعد تحميل النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، بينما إعلان النتائج في باقي المحافظات يتم من خلال المدارس في كل محافظة .

نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول رابط وخطوات الاستعلام محافظة القاهرة

فور الإعلان عن ظهور نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول في محافظة القاهرة، سوف يكون متاحًا الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية :نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول

الدخول عبر نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي من هنــــــــا

الضغط على نتيجة مراحل النقل للتعليم الاساسي .

اختيار المرحلة ( الإبتدائية – الإعدادية ).

اختيار الصف الدراسي .

أخيرا الضغط عرض النتيجة .

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تحديث : أخبار نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول

تشير التوقعات حسب مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلان عن نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الفصل الأول برقم الجلوس، في محافظةالقاهرة في وقت قريب جدًا، وذلك عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، لذلك نرجو متابعتنا لنطلعكم على اي مستجدات بشأن نتائج مراحل النقل الأساسي .