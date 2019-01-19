“استعلم عن” نتيجة الصف الثالث الابتدائي نصف العام 2019 جميع المحافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية والجيزة والقليوبية وبني سويف

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مع نهاية امتحانات الصف الثالث الابتدائي في جميع المحافظات المصرية لجميع الطلاب يبحث الجميع عن نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الأول الخاصة بهم، وفي تلك المقالة سنتابع حتي ظهور النتائج في جميع المحافظات سواء كانت القهرة والجيزة والاسكدنرية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والغربي والمنوفية والشرقية وبني سويف وأسيوط ودمياط وجميع المحافظات المصرية الأخرى التي ستظهر بها النتائج عبر الأنترنت.
في البداية نتائج الصف الثالث الابتدائي في جميع المحافظات لن تظهر جميعها عبر الأنترنت فعدد من المحافظات سيكون متاحاً على الأنترنت ووقتها سنجلب لكم النتائج وعدد أخر من المحافظات لن يكون متاح وعليه سيذهب الطالب إلي المدرسة الخاصة به لمعرفة النتائج، لكننا سنستمر في المتابعة وعند إتاحة أي نتيجة لطلاب الصف الثالث الابتدائي سنقوم فوراً بتوفير رابطها على أسم المحافظة بالأسفل.نتيجة الصف الثالث الابتدائي
نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019
مع ظهور النتائج سنضع رابط جلب النتيجة على المحافظة
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة المنوفية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الاسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة القليوبية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي السويس
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي البحيرة
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة المنيا
- نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة أسيوط
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الدقهلية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة سوهاج
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الغربية
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الفيوم
- نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة جنوب سيناء
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة بورسعيد
- نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة قنا
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة السويس
- نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة دمياط
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة شمال سيناء
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة بني سويف
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الوادي الجديد
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة أسوان
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي مرسي مطروح
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الأقصر
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة البحر الأحمر
وبعد نهاية امتحانات الصف الثالث الابتدائي في جميع محافظات، وبداية أعمال التصحيح مباشرة في المدارس، ينتظر خلال ساعات ظهور نتائج الطلاب من خلال المدارس أو البوابات الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظات.
وستعلن نتائج الطلاب للصف الثالث الابتدائي تباعاً لمختلف محافظات مصر على مدار هذا الأسبوع تابعونا، حتى الآن لم يتم إعلان نتائج أي من الصفوف الابتدائية بمختلف المحافظات، وينتظر أن تعلن خلال ساعات الثلاثاء القادم.
وتواصل لجان التصحيح أعمالها داخل المدارس والإدارات التعليمية تمهيداً لإعلان نتائج الطلاب برقم الجلوس والأسم.
وظهرت بعض نتائج الصف الثالث الابتدائي في بعض مدارس محافظات مصر، ولكنها ليست متاحة إلكترونياً، ويمكن الاستعلام عن أغلب نتائج الصف الثالث الابتدائي من خلال الذهاب للمدرسة والإطلاع على الكشوفات المعلقة.
يمكن لكافة الطلبة والطالبات ترك أرقام جلوسهم التعليقات في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة،