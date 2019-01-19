نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي اليوم في كأس الكونفيدرالية

يستضيف ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية حينما سيواجه فريق اتحاد طنجة المغربي في إطار منافسات مرحلة الإياب من دور ال 32 الثاني من البطولة الأفريقية، لتحديد هوية الفريق المتأهل لدوري المجموعات.

الزمالك استطاع أن يتأهل لدور ال32 الثاني بعد أن تمكن من إقصاء فريق القطن التشادي من دور ال 32 الأول، واستطاع الزمالك أن يحقق الفوز على القطن التشادي بسبعة أهداف نظيفة، قبل أن يتلقى الزمالك الخسارة في مباراة الإياب بهدفين دون رد، ليكون الزمالك ضمن المتأهلين لدور ال 32 الثاني من الكونفيدرالية.

أما فريق اتحاد طنجة المغربي فقد أتى لهذا الدور عقب خروجه من دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب خسارته في مباراة الذهاب على يد فريق شبيبة الساورة الجزائري بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على الفريق الجزائري في الإياب بهدف دون رد، ليكون الفريق المغربي خارج دوري الأبطال، ويذهب لملاقاة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية بعد أن تم إجراء القرعة.

مباراة الزمالك واتحاد طنجة الماضية انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لذا فإن الزمالك يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لدوري المجموعات، فيما سيكون التعادل الإيجابي كافياً لتأهل فريق اتحاد طنجة المغربي لدوري المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة

وعن موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فمن المقرر أن تبدأ ضربة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة

وكانت قناة أون سبورت قد أعلنت عن نقلها لأحداث لقاء الزمالك واتحاد طنجة المغربي في إياب دور ال 32 الثاني من كأس الكونفيدرالية الأفريقية على أن تقوم القناة بعمل ستديو تحليلي قبل بداية المباراة.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد طنجة

مرت إلى الآن ربع ساعة من بداية مباراة الزمالك واتحاد طنجة والنتيجة لاتزال التعادل السلبي وسط محاولات من جانب لاعبي الفريقين لتسجيل أول الأهداف.