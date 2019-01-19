استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 الترم الاول عبر بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg برقم الجلوس قريباً

يترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية “الصف الثالث الإعدادي” azhar.eg بعد أيام من نهاية امتحانات الترم الأول في جميع محافظات مصر، حيث يفترض أن تكون نتائج الأزهرية الابتدائية والإعدادية متاحة عبر بوابة موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس بعد اعتمادها من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول ينتظرها ألاف الطلبة والطالبات في جميع مدارس الجمهورية، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم العاشر من يناير الحالي، وبدأت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في اللجان المخصصة لذلك على الفور، وذلك تمهيداً لموعد اعتمادها رسمياً وإعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية “ازهر” الترم الأول من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتكون النتيجة شاملة المجموع الكلي لجميع المواد التي أدى خلالها الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهي مواد اللغة العربية، الفقة، الهندسة، أصول الدين، العلوم، الدراسات الاجتماعية، حفظ القرآن، الجبر، التربية الفنية، اللغة الأجنبية، الثقافة الإسلامية، الحاسب الآلي.

خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة عبر الأنترنت.

يذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول العام الماضي كانت 72.86%، ويأمل قطاع المعاهد الأزهرية في رفع نسب النجاح العامة للصف الثالث الإعدادي هذا العام عن العام الماضي لكافة المحافظات.

تظهر نتائج المرحلة الأزهرية في الغالب بعد نهاية عطلة نصف العام، كما جرت العادة في السنوات الماضية، تزامناً مع ظهور نتائج المرحلة الإعدادية، في الختام كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع التلاميذ والطلاب في جمهورية مصر العربية.