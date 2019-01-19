نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول “الترم الأول” وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتيجة سنقوم بتغطيته معكم من خلال هذا التقرير، حيث من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة.

هذا بعد أن قام وزير التربية والتعليم منذ العام الماضي باتخاذ قرار إلغاء الشهادة الابتدائية، وبالتالي فإن الصف السادس الابتدائي قد اُعتبر شهادة نقل عادية مثله مثل باقي سنوات النقل الابتدائية، هذا وسنقوم من خلال هذا التقرير بتغطية كل جديد بخصوص نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول “الترم الأول” سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، حيث تعتبر محافظة القاهرة هي المحافظة الوحيدة التي تقوم بتوفير نتائج امتحانات سنوات النقل عبر موقعها الإلكتروني، حيث خصصت مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج طلاب سنوات النقل للمراحل “الابتدائية والاعدادية والثانوية”.

موعد إعلان نتيجة الابتدائية

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني التابع لمحافظة القاهرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب مباشرة، حيث ستقوم الجهات المسئولة والتابعة لوزارة التربية والتعليم باعتماد النتيجة ورفعها مباشرة عبر الموقع لتكون متاحة للاستعلام بأرقام جلوس الطلاب.

استعلام النتيجة

يمكنكم استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2018/2019 فور رفعها مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال:

حيث يمكنكم اتمام خطوات الاستعلام باستخدام رقم جلوس الطالب، وذلك بعد تحديد المرحلة الدراسية “الابتدائية أو الاعدادية” واختيار الصف التابع له الطالب وإدخال البيانات الأخرى اللازمة لإتمام خطوات الاستعلام، ونتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح في تلك المرحلة وفي المراحل القادمة.

ويمكنكم متابعة أخبار نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 من خلال متابعة هذا المقال، حيث سنقوم بتقديم متابعة مستمرة لأخبار النتيجة من خلال متابعة هذا التقرير.