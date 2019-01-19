أخبار الضمان الاجتماعي اليوم السبت 13/5/1440: كيفية تقديم اعتراض على قرار الاستبعاد من المساعدة المقطوعة عن طريق “خدمة الاعتراضات” الخدمات الإلكترونية

نستعرض معكم من جديد آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم الجمعة، حيث نتابع معكم كل ما يخص أخبار الضمان الاجتماعي اليوم، بالإضافة نعرفكم على بعض الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تهم الكثير من مستفيدي الضمان بالسعودية، حيث أودعت وزارة العمل خلال الأيام القليلة الماضية آخر دفعة للمساعدات المقطوعة وهي دفعة شهر جمادى الأولى والتي كانت للمستفيدين ممن تقدم طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1439 وحتى تاريخ 15/4/1439.

ووفقاً لذلك يكون موعد صرف المساعدة المقطوعة في الشهر المقبل جمادى الآخر، لمقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1439 وحتى تاريخ 1/6/1448 حيث سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادى الثاني 1440.

طريقة عمل اعتراض على قرار الاستبعاد من المساعدة المقطوعة

وللمستبعدين من المساعدات المقطوعة، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاعتراض على قرار الاستبعاد من الإعانة سواء إلكترونيًا أو عبر الفروع بشكل مباشر، ولفتت الوزارة إلى أن التقديم للمساعدة يتم عبر الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى تعديل آلية الصرف لتكون بحسب تاريخ التقديم مؤخرًا.

أما عن طريقة عمل اعتراض على قرار الاستبعاد من المساعدة المقطوعة فمن خلال الدخول على رابط خدمة الاعتراضات (هنــا) من الخدمات الإلكترونية ومتابعة الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية و اختيار خدمة الاعتراضات من الخدمات الإلكترونية .

-اختيار نوع الاعتراض.

– تعبئة بيانات الاعتراض و إرفاق الأوراق المطلوبة ثم تقديم طلب الاعتراض.

-يتم متابعة حالة طلب الاعتراض من خيار “طلباتي”.

الحالات الغير مشمولة في المساعدات المقطوعة

كما نذكركم بالحالات الغير مشمولة للتقديم في المساعدات المقطوعة وهم:

– ألا يقل عمر مقدم الطلب عند التقديم على المساعدة المقطوعة عن 35 عاما.ً

-يتم معاملة المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات والضوابط التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها.

– لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي أو الوزارة بذلك.

– لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين وأسرة المفقود والأسرة المهجورة وأسرة مدمن المخدرات.

-بحث الحالة المتقدمة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف إلكترونياً ومستندياً للرجوع إليها عند الحاجة.

– من الممكن تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت، وكل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري.

يجدر بالذكر،أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تحدد موعدًا محددًا للتسليم،مؤكدة الأولوية لمن لم يسبق لهم الاستفادة من المساعدات المقطوعة، وبناءً على ذلك يحصل المستفيد للمرة الأولى من المساعدة المقطوعة على مبلغ الدعم بعد 12 شهراً من تاريخ التقديم، أما بخصوص الذين سبق لهم الاستفادة من قبل يتوجب عليهم الانتظار حتى صرفها رسمياً، دون وجود ميعاد محدد لذلك، وقد تصل مدة التأخير في الصرف إلى سنتين أو أكثر، حيث عدلت الوزارة آلية الصرف بحسب أقدمية وتاريخ تقديم الطلب للمساعدة المقطوعة.

تحديث: وعن آخر أخبار الضمان ، نظم مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة جدة، لقاء توظيفي مباشر بقسميه الرجال والنسائي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع شركة أقوات (البيك) وذلك يوم الخميس الموافق1440/5/11هـ.، حيث تمت دعوة المستفيدين الراغبين بالتوظيف للوظائف النسائية والرجالية المطروحة بعدد 250 وظيفة ما بين وظائف إدارية وخط الإنتاج.