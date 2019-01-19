روابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 برقم الجلوس .. استعلم عن نتيجة أولى إعدادي بجميع المحافظات

نتابع ونترقب معكم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 برقم الجلوس، وذلك بعد أن انتهى طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 في جميع المحافظات علي أن يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019

وها نحن نتابع معكم أول بأول ما سيتم الكشف عنه عن إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019، في الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، مرسى مطروح، الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، قنا، بني سويف، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والبحر الأحمر، شمال سيناء العريش،جنوب سيناء وغيرها المحافظات، حيث أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم عن قرب الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الصف الأول الإعدادي في كثير من المحافظات، حيث ينتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018- 2019 خلال الأسبوع القادم وقبل انتهاء إجازة نصف السنة 2019.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 برقم الجلوس

كما سنعلن لكم عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 الترم الأول بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ويمكنكم برقم الجلوس معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 لجميع المحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، القليويبة، المنوفية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، قنا وغيرها من المحافظات، عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019

وكما أبلغناكم سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 خلال أيام قليلة وقبل بداية الترم الثاني، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2018-2019 الترم الأول خلال نهاية الأسبوع المقبل أي نهاية شهر يناير أو بداية شهر فبراير المقبل.

في النهاية، نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق بإذن الله والتوفيق في الترم الثاني ، وتابعونا فور الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي وبدورنا سوف ننشرها لكم.