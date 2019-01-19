تردد قناة الهلال المفتوحة| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السوداني وموكورو سبور الرونداي اليوم في الكونفدرالية

إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السوداني وموكورو سبور الرونداي مباشرة، بعد نهاية مباراة الهلال وموكورو سبور، في مباراة الذهاب، بفوز الهلال، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حيت تما الإعلان أنه مشاهدة مباراة اليوم، ستكون عبر تردد قناة الهلال الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، وفي الأسفل ستجدون تردد القناة الناقلة لمباراة الهلال اليوم مباشرة مجانا.

موعد مباراة الهلال السوداني اليوم ضد موكورو سبور الرواندي في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الجاري 2018/2019، ويأتي موعد مباراة الهلال السوداني اليوم ضد موكورو سبور الرواندي ضمن مباريات الإياب،من مباريات دور ال 32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية، والتي يدخلها ممثل السودان، وهو الأقرب من التأهل بشكل كبير، إلى الدور القادم، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في الذهاب، بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مشاهدة مباراة الهلال السوداني اليوم ضد موكورو سبور الرواندي

موعد مباراة الهلال السوداني اليوم في الكونفدرالية الإفريقية 2019، اليوم السبت الموافق ل 19 يناير 2019، ومباراة العوة اليوم، ينزل من خلالها الهلال ضيفا على بطل روندا، على أرضية ملعب هويي.

أما توقيت متابعة مباراة الهلال السودني اليوم ضد الفريق الراوندي، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة مساءا، بتوقيت الخرطوم المحلي، وهو نفس توقيت مصر وفي الساعة الرابعة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تردد قناة الهلال السوداني المفتوحة

في الدور الماضي من الكونفدرالية الإفريقية، كان نادي موكورو الرواندي،تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق هلال الأبيض السوداني، وذلك بضربات الجزاء، بعد أن كانت نتيجة المباراة في الذهاب والإياب، انتهت بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف.

وفي المقابل الهلال السوداني، يدخل موعد المباراة، بعد أن تلقي الهزيمة في الدور الماضي من دوري أبطال إفريقيا، ضد النادي الإفريقي التونسي، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع نتيجة لقاء الذهاب والإياب.

تردد قناة الهلال المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم

بخوص تردد قناة الهلال السوداني الرياضية المفتوحة، على القمر الصناعي النايل سات، هو التردد 12207 V، ومعدل ترميز قناة الهلال هو، 27500، ورقم تصحيح الخطأ، هو 3-4، ومن هنا إليكم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال اليوم.

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