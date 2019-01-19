محدّث-اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم السبت 19 يناير 2019 سعر الدولار في اليمن في السوق السوداء .. نرصد الأسعار بالبنك المركزي وكافة الأسواق الموازية بشكل لحظي

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل المتنوعة التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية في مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم السبت 19 يناير 2019، وذلك في تعاملات السوق الموازي والبنك المركزي، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل التحديثات العاجلة، نتابع معكم أسعار العملات العربية والأجنبية ونقوم بتحديثها بشكل يومي4

بشكل يومي نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك مقابل الريال اليمني الكريمي، ونرصد السعر في السوق الموازي والبنك المركزي بمختلف التعاملات العاجلة، ونتابع الأخبار من وقت لآخر، من أجل متابعة أفضل، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم حتى يمكنكم الرجوع إليه بشكل مباشر، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل التحديثات الخاصة بالأسعار.

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني اليوم السبت 19/01/2019 في البنك المركزي

نتابع جدول نقوم بتحديثه حول سعر العملات العربية أمام الريال اليمني، مثل الريال السعودي والدينار والدرهم والجنيه المصري، وكافة العملات الهامة التي نتابعها عبر التقرير المستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد

العملة سعر الصرف بالريال اليمني جنيه مصري 13.99 ريال يمني ريال سعودي 66.74 ريال يمني درهم اماراتي 68.15 ريال يمني جنيه سوداني 5.26 ريال يمني دينار جزائري 2.11 ريال يمني دينار بحريني 664.18 ريال يمني دينار كويتي 825.55 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت 19/01/2019 في البنك المركزي

نتابع معكم أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني اليوم السبت 19-01-2019، مثل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الاسترليني والين الياباني، ونرصد لكم كل جديد.

العملة سعر الصرف بالريال اليمني دولار 250.34 ريال يمني يورو 284.58 ريال يمني جنيه استرليني 322.37 ريال يمني ين ياباني 2.28 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت 19/01/2019 في السوق السوداء

بناء على طلب الأعضاء، وعبر التعليقات أسفل المقال، نقوم بوضع جدول بشكل محدث يوميًا حول سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق السوداء، ونرصد لكم كل جديد.

العملة متوسط السعر بالريال .. في السوق السوداء الدولار 539 ريال .. صنعاء 543 ريال .. عدن 534 ريال .. حضر موت متوسط سعر السوق السوداء هو 570 ريال يمني 100 دولار تساوي 53900 ريال يمني بصنعاء ريال سعودي 143 ريال يمني الدرهم الإماراتي 146 ريال يمني

ما زلنا نتابع معكم أسعار العملات العربية والدولية مقابل الريال اليمني، وننقل لكم الخبر لحظة بلحظة ونحن معكم بأية تغييرات تحدث في سعر الريال اليمني أمام مختلف العملات، فتابعونا عبر عرب هوست وكل جديد.