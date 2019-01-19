“اليوم”جدول نص السنة أولى ثانوي النظام الجديد| 2018-2019 مع الأسئلة الاسترشادية مع شرح في مادة الفيزياء على ملف بي دي اف

أعلن السيد وزير التربية والتعليم، السيد طارق شوقي عن الجدول التجريبي للصف الأول الثانوي، وذلك بعد اعتراضات سجلها الطلاب وأولياء الأمور على توزيع المواد والوقت بالجدول القديم، ونعرض عليكم الجدول الاسترشادي، وهو الذي يبدأ الطلاب امتحانات شهر مارس المقبل 2019 بالتمرس عليه.

مع استمرار الدراسة للعام الدراسي 2018-2019، في جميع المراحل التعليمية، يتطلع الطلاب للتعرف على موعد بداية امتحانات منتصف العام، وذلك للاستعداد واستذكار المواد الدراسية لديهم، ونعرض عليكم موعد بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي، بعد تغيير النظام القديم لهم واتباع النظام المعدّل الجديد، كما أن لدينا شرح لمذّكرة في مادة الفيزياء بنظام بي دي اف.

وقد قام وزير التربية والتعليم بتعديل العديد من الأنظمة التعليمية، بهدف تطوير العملية التعليمية والتيسير على الطالب على حد سواء، وفي إطار تطوير المراحل الثانوية، والتي هي من الشغل الشاغل للأسر المصرية، تم بداية تطبيق النظام الجديد على الصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2018-2019.

موعد امتحان أولى ثانوي

أشيع أن تقديم موعد الامتحان في هذا العام، وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، الصف الأول الثانوي، على أن يكون في أواخر شهر نوفمبر،وسيتم عمل نشرة رسمية بذلك لمديريات التربية والتعليم، إلا أن وزير التربية والتعليم خرج مصححا لهذا الخبر، وأن الموعد النهائي للامتحانات في منتصف العام لم يتحدد بعد، على أن يكون موعد الامتحانات موّحدا، حيث يتم الطالب جميع امتحانات النقل قبل أن تبدأ الامتحانات في المراحل الأخرى، وبذلك يتطلع الطالب لاستذكار المواد الدراسية واستيعابها استعدادا للامتحانات، وبذلك نعرض مذكرة مراجعة لكل مادة الفيزياء، للصف الأول الثانوي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 12 يناير 2019 24 يناير 2019 إجازة منتصف العام 26 يناير 2019 7 فبراير 2019 الفصل الدراسي الأول السبت 22/9/2018 الخميس 10/1/2019 امتحانات منتصف العام(الترم الأول) السبت 12/1/2019 الخميس 24/1/2019 إجازة منتصف العام السبت 26/1/2019 الجمعة 7/2/2019 بداية الفصل الدراسي الثاني السبت 9/2/2019 الخميس 3/5/2019 امتحانات آخر العام (سنوات النقل والشهادة) السبت 4/5/2019 الخميس 30/5/2019

التعديلات على نظام الامتحان الجديد

سيكون الامتحان موّحدا في الموعد على مستوى مدارس الجمهورية. يتم التأقلم على النمط الجديد للأسئلة في جميع المدارس تمهيدا لامتحانات الثانوية العامة. تكون الامتحانات بالأسلوب الرقمي لجميع الطلاب خارج الجمهورية، مما يجعلها أيسر وأفضل.

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وهي الأسئلة الاسترشادية للطلاب، المقبلين للمرة الأولى على امتحانات منتصف العام، للصف الأول الثانوي، بالنظام الجديد.

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وتعد بذلك السنة الأولى من التعليم الثانوي الجديد سنة تجريبية، حيث يتدرب الطالب، في داخل الجمهورية وخارجها، على نظام الامتحان الجديد، وكذلك المعلم يقوم بالتدريب على أسلوب جديد في التصحيح تغيّر عن الأعوام السابقة.

جدول امتحانات الأول الثانوي” الجدول القديم”

كان أولياء الأمور وكذلك الطلاب قد اعترضوا على هذا الجدول ولذلك تقرر تغييره في 26 نوفمبر 2018:

وقد تقرر بداية امتحانات الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، في امتحانات منتصف العام في 29 ديسمبر 2018 وتنتهي في 24 يناير 2019.

التفاصيل الجديدة لامتحانات أولي ثانوي مع العلم أن الورق المرفق نزل المدارس من الإدارة التعليمية رسمي: 1- الطالب الذي يدرس نظام الثانوية التراكمية، سوف يمتحن في العام الدراسي الواحد، أربع مرات. 2- الامتحان الأول في يناير، والثاني في مارس، والثالث في مايو، والرابع في يونيو. 3- الامتحانان الأول والثاني لن يضافا إلى المجموع، ولن يكون بهما نجاح أو رسوب. 4- الامتحانان الثالث والرابع هما الأهم بالنسبة للطالب، فيما يتعلق بالتقييم. 5- سوف تحتسب للطالب درجات أفضل امتحان (أما الثالث أو الرابع) حيث سيحصل على الدرجة الأعلى. 6- الامتحان الأول والثاني تجريبيان، بحيث يتعود الطالب على شكل وطريقة الأسئلة الجديدة ويتأهل نفسيا وتربويا لنظام الثانوية التراكمية، ويقيّم نفسه من خلالهما، استعدادا لخوض الامتحانين الثالث والرابع. 7- المعلومة الأهم: سوف يمتحن طالب الصف الأول الثانوي الامتحانين الثالث والرابع (في مايو ويونيو) من خلال منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، بمعنى أنه لن يمتحن في مايو أو يونيو، من المنهج الذي درسه في الترم الأول. 8- بالنسبة لامتحان شهر مارس تحديدا: سوف تقتصر أسئلة الامتحان على المنهج الذي درسه الطالب من بداية الترم الثاني حتى موعد عقد الامتحان، بمعنى أن امتحان مارس لن يتضمن أي سؤال من المنهج الذي درسه الطالب في الترم الأول. 9- ما سبق يعني أن منهج الترم الأول كله، سوف يمتحن فيه الطالب في شهر يناير فقط، ولن يُسأل فيه مرة أخرى في أي امتحان، لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع (بمعنى أن طالب الصف الأول الثانوي سوف يحصل على إجازة منتصف العام ولن يكون مضطرا للمذاكرة أثناء الإجازة مثل ما يعتقد البعض). 10- جميع الأسئلة في الامتحانات الأربعة، سوف تكون من الكتاب المدرسي، ولا صحة نهائيا، لما تردد عن ورود أسئلة من خارج المنهج ليجيب عليها الطالب المجتهد فقط، ولن يكون هناك سؤال واحد من الكتب الخارجية، وكل الأجزاء من الكتاب المدرسي. 11- الامتحان الأول والثاني (التجريبيان) سوف يكونا بـ”الورقة والقلم” والتصحيح لن يكون إلكترونيا بل ورقيا، أي أن الطالب لن يمتحن في يناير أو مارس عن طريق التابلت، أما الامتحانان الثالث والرابع، فلم يتحدد مصيرهما بعد، إذا كانا بشكل ورقي أم إلكترونيا، لكن في كل الأحوال، سوف يتسلم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت خلال العام الدراسي الحالي، حتى وإن لم يؤدوا الامتحان من خلاله.

كان أولياء الأمور وكذلك الطلاب قد اعترضوا بعد الإعلان عن جدول استرشادي لامتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوي، وكانوا يروا قلة في الفواصل بين المواد وضغط في الوقت، وقام السيد وزير التربية والتعليم بوعدهم بنشر جدول جديد يناسبهم، كما طمئنهم أن هذا العام يعتبر عام تجريبي.

يتم عودة جميع الطلاب للدراسة من جديد، للتيرم الثاني، ابتداء من 9 فبراير 2019، بعد الانتهاء من عطلة منتصف العام.

وقد تم تقرير موعد بداية الامتحانات في هذا العام، 2018-2019، في وقت أبكر من الأعوام الماضية، والتي كان من المقرر للامتحانات في منتصف العام أن تبدأ في نهاية ديسمبر، وهو نظام جديد يضاف للتجديدات التي تتم في سنوات النقل بالمرحلة الثانوية.