“تحرير” تردد قناة اون سبورت 2019 ON Sport الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة مباشر في الكونفدرالية

نتعرف من خلال المقال على تردد قناة اون سبورت الجديد 2019 على النايل سات، وهي القناة الرياضية المصرية الأكثر شعبية في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت قناة أون سبورت في جذب الكثير من عشاق الرياضة بشكل عام لها من خلال الكثير من المباريات والبرامج الحصرية التي يتم نقلها عبر تردد القناة مثل الدوري المصري وعدد من مباريات المنتخب المصري وبعض المباريات الأوروبية.

تهتم قناة أون سبورت بكافة الرياضات التي يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي، كما تقوم القناة بنقل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري والكأس، وكذلك في البطولة الإفريقية، وفيما يلي نقدم لحضراتكم خطوات ضبط تردد قناة أون سبورت 2019، والناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم.

تردد قناة اون سبورت ON Sport

تردد قناة اون سبورت

يبحث الكثيرون في مختلف أنحاء الوطن العربي عن تردد أون سبورت الرياضية على النايل سات من أجل مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر وعدد من المباريات العربية الهامة، حيث تحرص قناة أون سبورت على تقديم عدد من البرامج والأحداث الرياضية الهامة التي ينتظرها جميع عشاق ومتابعي الرياضة في كل مكان.

ويتم بث تردد قناة أون سبورت من خلال قناتين، أحداهما بجودة عادية، والأخري عالية الجودة HD، حتى يتمكن الجميع من مشاهدة قناة أون سبورت بكل سهولة ويسر، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج المميزة من خلال عدد كبير من نجوم الإعلام الرياضية، وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر، كما تضم القناة مجموعة من المحللين الرياضيين، أبرزهم عماد متعب ومحمد فضل وحازم إمام وطه إسماعيل.

تردد اون سبورت

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

مباراة الزمالك واتحاد طنجة

ستكون قناة اون سبورت الرياضية من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة يوم غد السبت الموافق 19 يناير 2019 في إطار مباريات إياب دور 32 من الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في حضور عدد من الجماهير لمساندة الفارس الأبيض خلال هذا اللقاء.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب طنجة، وستكون هناك تغطية متميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي مخصص من تقديم الكابتن أحمد شوبير.

تحديث: انتهت مباراة ذهاب دور 32 من الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك واتحاد طنجة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة قوية من جانب نادي الزمالك.

تحديث: في متابعة لأهم أخبار نادي الزمالك، فقد قرر الجهاز الفني للفريق استبعاد مصطفي فتحي عن قائمة الفريق لمواجهة اليوم أمام اتحاد طنجة للإصابة، كما تم استبعاد محمود الونش وأيمن حفني لأسباب فنية.