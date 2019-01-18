“قريباً” ◀️رفع نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول 2019

نتيجة امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول لعام 2019/2018 ، بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، والمسئولة بـقطاع المعاهد الأزهرية عن الامتحانات بجميع الصفوف الدراسية بقطاع الأزهر الشريف عن موعد امتحانات الصف الساس الابتدائي وكذلك امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار تنظيم قطاع الأزهري لامتحانات الترم الأول على مستوى جميع المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف، على مستوى عموم محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الأول 2019

يترقب وينتظر طلاب الصف السادس بقطاع الأزهر الشريف على مستوى عموم محافظات الجمهورية، الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول لعام 2019، فور اعتمادها من مشيخة الأزهر، ليتم رفعها بشكل مباشر عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث ينهي أبنائنا طلاب الصف السادس الأزهري امتحاناتهم يوم الثلاثاء القادم 8 يناير 2019 دون ورود أي شكوى من صعوبة الورقة الامتحانية، والجدير بالذكر انتهاء جميع صفوف النقل للمرحلة الابتدائية امتحاناتهم في الأيام الماضية، وينتظرون الآن ظهور نتائجهم.

اليكم: جدول امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية 1440-2019 الفصل الدراسي الاول

كيفية الاستعلام عن نتائج الأزهر للترم الأول 2019؟

من خلال عدة خطوات بسيطة تيم إتباعها يستعلم الطالب عن نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الآتي:

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت على بوابة الأزهر الموقع التعليمي من هنا

ثم اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

فتظهر صفحة يتم بها تحديد المرحلة التعليمية الملتحق بها الطالب.

يتم إدخال رقم الجلوس بكل دقة.

ثم الضغط على (البحث) لعرض النتيجة بالتفصيل.

امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2019/2018

انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول، على مستوى عموم المعاهد الأزهرية وفق الضوابط والنظم المنظمة للامتحانات الشهادة الابتدائية، على مدار خمس أيام متتالية ماعدا الجمعة يقطع الامتحانات كأجازة رسمية، ثم تستكمل الامتحانات، وتبدأ يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر يناير 2019 بمادة القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، وتنتهي يوم الثلاثاء 9 يناير 2019 ، بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، وبالنسبة لامتحان مادة الحاسب الآلي يؤديها طلاب المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة فقط.

ملحوطة هامة :

يسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية المحدد هذا العام وهو 650 درجة، مقسمة على الفصلين الأول والثاني: على النحو الآتي:

325 درجة في الفصل الدراسي الأول.

325 درجة للفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019

يتمكن طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري على مستوى محافظات الجمهورية، من الاستعلام المباشر عن النتيجة من خلال الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الأول 2019 عبر رابط بوابة الأزهر، برقم جلوس الطالب.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية للعام 2019/2018

استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول لعام 2019

يخوض طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات هذا العام للفصل الدراسي الأول 2019، على مدار 7 أيام متتالية ماعدا الجمعة أجازة رسمية، حيث بدأت الامتحان يوم الأربعاء 2يناير 2019، بمادة الفقة، واللغة العربية كورقة أولى للنحو والصرف، وتستكمل الورقة الثانية يوم الخميس 3 يناير (المطالعة وفنون الكتابة) وامتحان مادة الهندسة، وتستكمل الامتحانات بباقي المواد الدراسية المقررة على الطلاب، حتى يوم الخميس 10 يناير 2019، لتبدأ بعدها عمليات التصحيح ، بناء على تصريحات الأستاذ/ محمد عبد الرحيم رئيسُ الإدارة المركزية للامتحانات، ببدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، يوم الجمعة 2019/1/11 م.

نتابع معكم لحظة بلحظة جميع الأخبار العاجلة حول نتائج الفصل الدراسي الأول 2019، بالمعاهد الأزهرية لمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية.

تحديث اليوم: واصل اليوم الأحد 2019/1/6، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية امتحاناتهم لليوم الرابع على التوالي، بدون ورد أي شكوى من صعوبة الامتحانات بما يتوافق مع مستوى الطالب المتوسط.

تحديث: ينهي اليوم الثلاثاء 8يناير 2019، أبنائنا طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية آخر أيام امتحاناتهم التي استمرت على مدار خمس أيام بامتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بينما يستمر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في امتحاناتهم حتى يوم الخميس 10 يناير 2019.

رابط موقع الأزهر التعليمي لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 1440/2019

يترقب وينتظر طلاب الصف السادس بقطاع الأزهري على مستوى عموم محافظات الجمهورية، موعد ظهور نتائجهم عبر بوابة الأزهر للنتائج بعد أن أدوا امتحاناتهم الرسمية بجميع المواد الدينية والشرعية المقررة عليهم، وهم الآن في حالة انتظار الانتهاء بشكل رسمي من أعمال الكنترول ، تمهيداً لاعتماد النتائج من شيخ الأزهر الشريف، والجدير بالذكر تصريح الأستاذ/ محمد عبد الرحيم، رئيسُ الإدارة المركزية للامتحانات، ببدء تصحيح أوراق إجابات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 بكل دقة وإتقان تمهيداً لاعتمادها من شيخ الأزهر الشريف، بينما يتم ببدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، يوم الجمعة 11 يناير 2019، ومازالت أعمال التصحيح جارية حتى الآن بمنتهى الدقة والأتقان والمهنية.

تحديث: مازلنا نتابع معكم حتى اللحظة، موعد اعتماد نتائج الأزهر على مستوى كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة بالجمهورية، ليتم رفعها عبر موقع الأزهر الإلكتروني، ليتم الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لكافة الطلاب برقم الجلوس.

تحديث: تابعونا بصفة مستمرة لرصد كافة أخبار نتائج الأزهر الشريف للشهادة الابتدائية والإعدادية للترم الأول 2019، ويمكنكم كتابة رقم الجلوس، فى تعليق لاستخراج النتيجة قبل أي موقع.

تحديث: مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للفصل الدراسي الأول 2019، نرجو من جميع الطلاب في حال تعذر الاستعلام عن النتيجة، إرسال رقم جلوس الطالب والسنة الدراسية الملتحق بها، بالتعليقات في أسفل الموضوع، لمساعدتكم في الحصول على النتيجة قبل أي موقع.

تحديث: مازلنا في انتظار اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، للإعلان عنها عبر موقع الأزهر التعليمي.