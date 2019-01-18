جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019| موعد مباراة الاهلي و سيمبا التنزاني القادمة

ننشر لكم مجموعة الاهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم جدول مباريات الاهلي القادمة في دوري الأبطال، وذلك بعد التعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، ومعا اقتراب كل موعد من مواعيد مباريات الاهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، سنقدم لكم توقيت المباراة والقنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في دور المجموعات.

جدول مباريات الاهلي القادمة

بخصوص موعد بداية مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فقط أعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، انه سيكون بتاريخ يوم السبت الموافق ل 11 يناير 2019، وستنتهي مباريات دور المجموعات في شهر مارس 2019، حيث هذا الموسم غير الكاف نظام إجراء مباريات دوري الأبطال، حيث من المنتظر أن تكون موعد مباراة نهائي دوري الإبطال في إفريقيا، مع نهاية الموسم الكروي الجاري، كما هو النظام المعمول به في القارة الأوروبية.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019

الأندية عدد المباريات النقاط سيمبا التنزاني مباراة واحدة ثلاثة نقاط الاهلي المصري مباراة واحدة ثلاثة نقاط فيتا كلوب الكونجولي مباراة واحدة صفر نقطة شبية الساورة الجزائري مباراة واحدة صفر نقطة

مواعيد مباريات الاهلي

سيكون الموعد مع أول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ضد فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونجو، ومن المنتظر أن يكون موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب، بتاريخ اليوم السبت 12 يناير 2019.

وستنطلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم،في مباريات الجولة الأولى من المجموعة، بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد، سجلهم كل من ألاعب ناصر ماهر في الدقيقة 65 من المباراة، وألاعب علي معلول من علامة الجزاء في الدقيقة 80 من المواجهة.

موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

في الجولة الثانية، من جدول مباريات الاهلي في دوري الأبطال 2019، سيكون الموعد مع موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم، التي ينزل من خلالها المارد الأحمر، ضيفا على الفريق الجزائري، على أرضية ملعب 20 أوت، وستنطلق متابعة المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق ل 18 يناير 2019 الجاري.

وستعرض متابعة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم، عبر قناة بي ان سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، معلقين، وهما كل من المعلق حفيظ الدراجي، بجانب المعلق محمد الكوليني، ومن هنا إليكم ترتيب مجموعة الاهلي.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين، هدف مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة

موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري الأبطال، سيكون ضد سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، وسيكون موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقبلة، هو يوم الجمعة الموافق ل 1 فبراير 2019.

تجدون هنا:

طريقة استقبل تردد قناة الجزائر الأرضية الناقلة لمباراة الاهلي والساورة اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أسيا 2019.