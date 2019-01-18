نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة الترم الأول مختلف الإدارات التعليمية | لينكات إضافية لكل المحافظات

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 محافظة البحيرة الترم الأول مختلف الإدارات التعليمية نتابعها معكم ونرصد آخر التطورات بشأن امتحانات المرحلة الإبتدائية 2019 وعمليات التصحيح في الكنترولات، الموعد المحدد لظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول البحيرة في جميع الإدارات التعليمية، وقد صرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول سوف يتم الإعلان عنها رسمياً بعد أسبوع من الانتهاء من الامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة و الصفحة الرسمية للمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

و أوضح سعد إلى أن 273632 طلاب بالصف الثاني والثالث و الإبتدائي أدوا امتحانات الفصل الأول ، و تم الانتهاء من تصحيح الأوراق وجارى عمليات المراجعة ورصد الدرجات لاعتماد نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول وإعلانها للطلاب، أما بالنسبة لصف الرابع والخامس و السادس لن يبقى إلا أيام قليلة للانتهاء من فترة الامتحانات وتتم عمليات تصحيح أوراق الإجابة فور الانتهاء من الامتحانات مباشراً.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه قام بجولات تفقدية يومياً لمتابعة سير امتحانات النصف الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية لعام 2019، للاطمئنان على الطلاب والطالبات وعدم وجود أي شكاوي من الامتحانات ووضوح ورقة الأسئلة و مناسبة لمستوى الطلاب ومطابقتها للمواصفات.

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة

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وحتى الآن لم تعلن النتيجة حيث مازالت عمليات التصحيح والامتحانات في بعد المواد جارية، وسوف نحدث بشكل مستمر آخر اخبار النتيجة حتى تحديد الموعد النهائي لظهورها، متمنين لجميع الطلاب من أبناء محافظة البحيرة النجاح والتفوق.

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