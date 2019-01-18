بث حى مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الاسطورة hd كورة لايف

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة 18 يناير 2019،فى الجولة الثانية من دور ىالمجموعات بالبطولة الأفريقية،على ملعب 20 أغسطس، بولاية بشار، بالجزائر،فريق الأهلي المصرى في المجموعة الرابعة وهى تضم أيضا فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، فريق الأهلى و سيمبا فى المركز الأول برصيد 3 نقاط، و فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، والساورة الجزائري في المركز الرابع.

موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

توقيت المباراة سيكون فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة 18 يناير بتوقيت القاهرة و السودان و ليبيا و فلسطين ولبنان وسوريا و الاردن، العاشرة مساء بتوقيت السعودية و العراق و اليمن و الكويت وقطر والبحرين، الحادية عشر بتوقيت عمان و الامارات، الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة

سوف تكون المباراة مذاعة حصريا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 وهى تتواجد على القمر الاصطناعي “سهيل سات” و”نايل سات”.

رابط البث المباشر