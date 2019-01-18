يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر بدون تقطيع

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة فى دورى أبطال أفريقيا، الجولة الثانية من دورى المجموعات، الاهلى فاز فى أولى مبارياته، ولديه ثلاث نقاط، بينما تلقى شبيبة الساورة الجزائرى هزيمة، والمباراة اليوم فى الجزائر ويريد الأهلى تحقيق الفوز، ليبقى فى صدارة المجموعة

موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة 18 يناير سوف تبدأ فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ولبنان وسوريا و السودان و ليبيا و فلسطين و الاردن، العاشرة مساء بتوقيت السعودية و اليمن و الكويت و العراقوقطر والبحرين، الحادية عشر بتوقيت عمان و الامارات، الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 وهى تتواجد على القمر الاصطناعي “سهيل سات” و”نايل سات”.