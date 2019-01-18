“لحظة بلحظة” نتيجة مباراة الأهلي و شبيبة الساورة الجزائري اليوم الجمعة 18-1-2019 في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار متابعي وعشاق المارد الأحمر في جميع أنحاء الوطن العربي بعد قليل صوب ملعب 20 أغسطس فى ولاية بشار جنوب الجزائر، حيث المباراة الهامة والمرتقبة من جميع محبي الشياطين الحمر والتي ستجمع بين الأهلي بطل الدوري المصري وفريق شبيبة الساورة الجزائري الذي يشارك في هذه البطولة لأول مره في تاريخه، حيث يعتبر هذا الفريق حديث العهد في كرة القدم الجزائرية، ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم تغطية شاملة وحصرية لنتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة لحظة بلحظة.

مباراة الأهلي و شبيبة الساورة اليوم

تأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثاني في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل المارد الأحمر هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد أن تغلب في المباراة السابقة على فيتا كلوب الأنجولي بنتيجة 2/0، بينما يحتل المركز الأول في المجموعة فريق سيمبا التنزاني بنفس رصيد الأهلي ولكن بفارق الأهداف يتصدر المجموعة، أما فريق شبيبة الساورة فيحتل المركز الأخير في المجموعة بعد تلقيه هزيمة ثقيلة في المباراة الأولى من سيمبا التنزاني 4/0.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة لها

قرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الأهلي و شبيبة الساورة اليوم الجمعة الموافق 18-1-2019 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات هذه البطولة.

نتيجة مباراة الأهلي و شبيبة الساورة

سوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة مباراة الأهلي و شبيبة الساورة فور انطلاقها فتابعونا.