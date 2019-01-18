اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الجمعة 18/1/2019 في السوق السوداء | متابعة يومية لسعر الدولار في السودان بشكل كامل

نتابع معكم بشكل مستمر كافة الأسعار الخاصة بالعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 18 يناير 2019، وذلك في كافة أنحاء السوق الموازي، ونرصد لكم السعر عن قرب من المصادر الخاصة به، ونقوم بتحديث السعر بشكل كامل، لكي نفي بالغرض المخصص من المقال، وهو المتابعة المستمرة لسعر الدولار واليورو والإسترليني وغيره، ونتابع معكم التقارير العاجلة التي تمكنكم من متابعة الأخبار الهامة2

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لجنة صناع السوق تستكمل العمل المكلف بها، وتنكر اللجنة أية تدخل أو تأثير على سعر الصرف، وأن اللجنة ليس لها علاقة بارتفاع السعر أو نقصانه، وصرحت مصادر خاصة للمركز السوداني للخدمات الصحفية العامة، أن لجنة صناع السوق تعلن السعر فقط من حيث الزيادة أو النقصان، وتقوم بوضع قيم محفزة لشراء العملات الأجنبية، من أجل إنعاش حالة السوق المحلي في السودان.

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الجمعة 18-01-2019

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 61 جنيه سوداني الريال السعودي 16.5 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 19.10 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 68.30 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 76.50 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.34 جنيه سوداني الريال القطري 16.40 جنيه سوداني

صرحت وزارة الخارجية أنه لم يتم إيداع إحدى الدول لوديعة مليارية في السوق المحلي في السودان وفي البنك المركزي، وذلك وفقًا لما تم نشره مؤخرًا حول ذلك الأمر، وقال وزير الخارجية أسامة فيصل، أن السودان تتعامل مع الدول في إطار الصداقة العامة، ونتابع معكم الأسعار بشكل مستمر عبر التحديثات يوميًا

الدولار يرتفع بقيمة 1 جنيه أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات الجمعة 18 يناير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات اليومية لأسعار العملات