نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019 محافظة الإسكندرية | رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بمحافظة الإسكندرية

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019 محافظة الإسكندرية، انتهت اختبارات الصف السادس الابتدائي نصف العام 2019 في محافظة الإسكندرية منذ قرابة إسبوع، حيث أعلنت محافظة الإسكندرية عن نتيجة الصف السادس الابتدئي الترم الأول 2019 عبر موقع وزرة التربية والتعليم التابعة لمحافظة الإسكندرية، أنه سيتم ظهورها بعد أن يتم الإنتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعة التصحيح الدقيقة، ومن ثم اعتمادها من السيد محافظ الإسكندرية ثم رصدها على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية، فقد أكدت بعض المصادر من وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح لنصف العام 2019 مرتفعة مقارنةً بالعام الماضب، إليكم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019

لم تتلقى وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية هذا العام 2019 أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وهذا لأن الإمتحانات جائت من داخل الكتاب المدرسي و إن الإمتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، فقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الأستاذ “جمعة ذكري” أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا للإمتحانات 92 ألف وحوالي 957 طالب ومن حر منهم “58 ألف و 746 طالب” ونجح “75 ألف طالب” وحوالي “197 طالب”، إليكم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الإسكندرية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الإسكندرية

محافظة الإسكندرية لها أكثر من إدرارة تعليمية وهم ” إدارة برج العرب و إدارة التعليم العامرية و إدارة غرب و إدارة الجمرك و إدارة وسط و إدارة شرق و إدارة المنتزة و إدارة العجمي”، ويمكن لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي 2019 لمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم عن طريق اختيارب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة، إليكم رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2019 محافظة الإسكندرية للإستعلام عن النتجة بكل سهولة ويسر.

وزارة التربية والتعليم محافظة الإسكندرية

سوف يقوم موقعنا بنشر نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019 لكافة محافظات الجمهورية وهم، “القاهرة، الجيزة، البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الاسكندرية، طنطا، دمنهور، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، ” يتمنى موقعنا لجميع الطلاب النجح والتوفيق.