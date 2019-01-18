“هنا استعلام” فاتورة التليفون المنزلي billing.te.eg لشهر يناير 2019 وطريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي المتاحة

سنتعرف على طريقة الاستعلام ودفع فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2019، والقيمة المستحقة للثلاث أشهر الماضية، يوليو وأغسطس وسبتمبر، والتي تتمثل في قيمة المكالمات الصادرة خلال تلك الفترة بالإضافة إلي الاشتراكات على الهاتف المنزلي والضريبة، وتنوه الشركة المصرية للاتصالات أن في حالة التأخير عن دفع فاتورة التليفون سيكون هناك غرامة قدرها عشر جنيهات.

وهناك العديد من طرق الدفع الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير ولعل أبرزها وأكثرهم شيوعاً هو الذهاب إلي أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات ودفع قيمة الفاتورة، أو عن طريق “فوري” وهو المنتشر بكثافة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، أما الحل الأخر وهو الدفع إلكترونياً عن طريق الفيزا وهو الأمر الذي يوفره موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني عبر الأنترنت.

معرفة فاتورة التليفون المنزلي

لمعرفة فاتورة التليفون المنزلي هناك طريقة عن طريق هاتفك الأرضي بالاتصال برقم 111 ومن ثم أتباع التعليمات الصوتية ومعرفة قيمة الفاتورة، والطريقة الأخرى عن موقع “الشركة المصرية للاتصالات” على الأنترنت وعليك الضغط على التبويب الخاص بـ “الاستعلام بالتليفون” وسيظهر أمامك مربعين واحد لكود المحافظة والأخر لرقم الهاتف، وبعد ذلك أضغط على جملة أظهر الفواتير وستظهر لك فاتورتك مباشرة.

1- الاستعلام برقم الهاتف

2- كود المنطقة

3- رقم الهاتف

4- اظهار الفواتير

والآن بات بإمكان الجميع تسديد فاتورة شهر يناير عن طريق الوسائل المتاحة للدفع سواء خلال الفروع أو خدمات فوري ومصاري، وفي حال نسيان رقم الهاتف الأرضي الخاص بكم، يمكنكم ذلك عن طريق الاتصال بخدمة 140 دليل، ومعرفة الرقم من خلال الأسم.

وفي حال نسيان رقم الهاتف الأرضي الخاص بكم، يمكنكم ذلك عن طريق الاتصال بخدمة 140 دليل، ومعرفة الرقم من خلال الاسم، ومن الأفضل دفع قيمة الفاتورة قبل يوم 10 فبراير من أجل عدم توقيع غرامة إضافية عليك أو مواجهة مشكلة في أجراء مكالمات.

نهاية أعمال الصيانة في سنترال ميامي

انتهت أعمال صيانة كبائن سنترال ميامي الثلاثاء، وينتظر أن تعود الخدمة تدريجياً للعملاء خلال الساعات القادمة.

وتشمل فاتورة الهاتف الأرضي الربع سنوية، الأشتراك في الخدمات والضرائب المفروضة، حيث أن أقل قيمة للفاتورة دون استخدام الهاتف تكون في حدود 40 جنيهاً.

إذ تم التأخير في دفع الفاتورة حتي يوم العاشر من الشهر المقبل فسوف تقوم بدفع غرامه قدرها 10 جنيهات وستحول الهاتف إلي استقبال فقط.