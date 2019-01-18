“استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة 17-1-2019 على النايل سات وجميع الأقمار في دوري أبطال إفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، نتعرف من خلال المقال على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على شبيبة الساورة الجزائري على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق الشياطين الحمر في كل مكان. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي

مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات بدوري الأبطال من اجل مواصلة تصدره لترتيب المجموعة الرابعة، وذلك بعدما نجح الفريق في تحقيق فوز مهم في أولي مبارياته بدور المجموعات على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، بينما خسر شبيبة الساورة في المباراة الأولي له أمام سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة الموافق 18-1-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب 20 أغسطس معقل الفريق الجزائري.

ترتيب مجموعة الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنواتها في الشرق الأوسط، وستكون أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة الساورة هي قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث سنتعرف على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم على النايل سات، وذلك عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية، والتي تقوم بنقل كافة مباريات المنتخبات والفرق الجزائرية في مختلف البطولات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

كما أعلنت بعض القنوات الأخري عن نقلها لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، وهي:

القناة التردد القمر الصناعي قناة RTI 1 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي ياه سات 52 E قناة TVT 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي ياه سات 52 E قناة ORTM 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي يوتلسات 9 E قناة RTB 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي يوتلسات 16 E قناة ORTB 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي يوتلسات 16 E

كما سنتابع كافة الأخبار المتعلقة بأهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجاناً، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، فتابعونا.

تحديث: أكدت الجهاز الفني للنادي الأهلي أن الفريق مستعد بشكل كبير لمواجهة اليوم، حيث يأمل الجهاز الفني أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، والتي ستساعد الفريق كثيراً خلال المواجهات المقبلة.