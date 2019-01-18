“شاهد الآن” جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 18-1-2019 دوري أبطال إفريقيا مجاناً على جميع الأقمار وموعد المباراة “ALAHLY”

نقدم لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة في واحدة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل النادي الأهلي مشواره بدور المجموعات في خطوة جديدة نحو استعاد لقب دوري أبطال إفريقيا، والغائب عن الفريق منذ سنوات، حيث يقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب كلا من: فيتا كلوب وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

ومن خلال المقال سنتعرف على أهم ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة الساورة في بطولة إفريقيا، وطريقة ضبط هذه القنوات، وكافة تفاصيل القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت الموافق 18-1-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب 20 أغسطس بالجزائر في حضور عدد كبير من جماهير الفريق الجزائري لمساندة الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

تعد مباراة الأهلي اليوم من أهم مباريات الفريق خلال هذا الموسم، حيث يبحث الجميع عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، وتمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية حقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً عبر قنواتها، وستكون المباراة منقولة عبر قناة بي أن سبورت HD 1 بتعليق محمد الكواليني وحفيظ دراجي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وسنقوم بوضع رابط ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجاناً حتي يتمكن الجميع من مشاهدة مباراة الأهلي اليوم.

رابط القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم على جميع الأقمار الصناعية المختلفة، سيتمكن الجميع من مشاهدة أحداث المباراة بسهولة ويسر.