“هنا” جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة 18-1-2019 في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة

ننشر لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019، حيث تترقب الكثير من الجماهير مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة الساورة، والتي تقام مساء اليوم السبت على ملعب 20 أغسطس، والتي سيحاول من خلالها النادي الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحصول على نقاط المباراة وتسهيل مهمة الفريق في تصدر ترتيب مجموعته.القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

مباراة الأهلي وفيتا كلوب

من المؤكد أن الكثير من الجماهير ستتابع مباراة الأهلي اليوم في ثاني مباريات الشياطين الحمر في دوري أبطال إفريقيا، والتي يتوقع الجميع أن تشهد المباراة محاولات كثيرة من جانب النادي الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء من اجل تحقيق أكبر نتيجة، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة للفريق في استعادة الثقة وتحقيق لقب البطولة الغائب عن النادي منذ سنوات.

وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة الموافق 18-1-2019 في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لتكون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 20 أغسطس وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

تبحث الجماهير المصرية خلال الساعات الحالية عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية لحقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة بي أن سبورت HD1 بتعليق علي حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجاناً، فستكون مباراة الأهلي اليوم منقولة عبر قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والتي يمكنكم استقبالها عبر ضبط أجهزة الاستقبال عبر التردد التالي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي عبر جميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي:

القناة: RTNC الكونغو

القمر: Eutelsat 16 E

التردد: 12604 – H – 30000

القناة: supersport 10 نيجيريا

القمر: EUTELSAT 36 B

التردد: 11804 V – 27500

القناة: Canal+Sport 2