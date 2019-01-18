موعد مباراة الترجي وبلاتينيوم ستارز اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية يلتقي مساء اليوم فريق الترجي الرياضي التونسي أمام فريق بلاتينيوم ستارز الزمبابوي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

الترجي الرياضي التونسي الذي تُوج في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا يسعى لتحقيق أول فوز له بالبطولة بعد أن تعادل الجولة الماضية أمام فريق حوريا كوناكري الغيني في المباراة التي كانت قد أٌقيمت على ملعب حوريا كوناكري بالعاصمة الغينية كوناكري، في مباراة استطاع فيها أنيس البدري أن ينقذ فريقه من الهزيمة.

لم يكن وضع فريق بلاتينيوم ستارز بأفضل من الترجي الرياضي التونسي، إذ أن الفريق الزمبابوي تعادل سلبياً في أول مباراة له أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

موعد مباراة الترجي وبلاتينيوم ستارز

هذا وستقام مباراة الترجي الرياضي التونسي وبلاتينيوم ستارز الزمبابوي مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وبلاتينيوم ستارز

وسيتم النقل المباشر لمباراة الترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق بلاتينيوم ستارز من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف، كما أن المباراة سيتم نقلها عبر شاشة القناة الوطنية التونسية التردد الأرضي.