موعد وتوقيت مباراة العراق وقطر القادمة في دور الستة عشر من كاس اسيا لكرة القدم والقنوات الناقلة مجانا للقمة العربية

نقدم لكم موعد مباراة العراق القادمة أمام قطر في دور الستة عشر من كأس الأمم الأسيوية 2019، حيث يلعب المنتخب العراقي في الدور التالي ضد قطر بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ليلتقي مع متصدر المجموعة الخامسة العنابي، وسيقام اللقاء على استاد آل نهيان الذي يتسع إلى حوالى 12 ألف مُتفرج من المدرجات.

موعد مباراة العراق وقطر

ينطلق موعد مشاهدة لعبة العراق وقطر الثلاثاء 22 يناير في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وهي المواجهة التي يستضيفها ستاد نادي الوحدة، وتحمل الرقم 44 مباريات المسابقة التي انطلقت يوم الخامس من شهر يناير الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر

توقيت مباراة العراق وقطر والقنوات الناقلة

تنقل مباراة العراق ضد قطر في دور الستة عشر من كاس اسيا على قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR بشكل حصري، وإليكم القنوات المفتوحة الناقلة للقاء من خلال الأقمار المختلفة.

القمر القناة التردد نايل سات EURO SPORT 12034 – 27500- H استرا 19E EURO SPORT الألمانية 12226-H-27500 Badr 26°E IRIB Tv3 11900 V 27500 Optus D1 ABC 1 الأسترالية 12577 – H 14294 BSAT 3A NHK BS 1 اليابانية 11966- 28860

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى الدور الثاني بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف منتخب إيران، بينما تأهل منتخب قطر بعد تصدر المجموعة الخامسة على حساب الأخضر السعودي.

الفائز من تلك المواجهة بين قطر والعراق سيلاقي الفائز بين كوريا الجنوبية والبحرين في دور الثمانية من تلك البطولة.

مواجهة العراق وقطر هي مواجهة كلاسيكية خليجية متكررة كثير، وهو ما يجعلنا ننتظر الإثارة والمتعة في هذا اللقاء.