“قريبا” نتيجة الإعدادية الأزهرية| نتيجة الترم الأول 2019 الأزهرية من بوابة الأزهر التعليمية

تقوم بوابة الأزهر الشريف التعليمية بالإعلان، بشكل حصري، عن نتائج الأزهر الشريف، جميع المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية، وحركات تنقلات المعلمات وترقياتهم، وتقوم في قريبا بالإعلان عن نتائج منتصف العام، نتيجة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ونتابع معكم كل ما يخص أخبار ظهور النتائج عبر موقعنا، ونتابع التعليقات لنشر النتائج لجميع الطلاب.

وقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية، لمنتصف العام، في 10 يناير 2019، الخميس، وتم تصحيح المواد فور الانتهاء منها، تصحيح المواد تباعا، فور انتهاء الطلاب منها، وعند انتهاء جميع الامتحانات تبدأ رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر التعليمية ونشرها بعدها على موقع الأزهر التعليمي للطلاب.

نتيجة الإعدادية الأزهرية

موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية

بعد انتهاء طلاب الإعدادية الأزهر من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019، يتطلعوا للتعرف على موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية، والتي تظهر بحد أقصى بعد انتهاء الامتحانات بحوالي أسبوعين، في نهاية يناير 2019، ويقوم الطالب بمتابعة جميع الأخبار مطالعة الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة موقع الأزهر الشريف، والذي يقوم كل ما يخص مؤسسة الأزهر من أخبار، ومنها أخبار النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية

متابعة أخبار النتائج من خلال موقع الأزهر التعليمي. الدخول على موقع الأزهر التعليمي للاستعلام عن النتائج، بوابة الأزهر الإلكترونية. إدخال رقم جلوس الطالب فقط. اضغط”بحث”.

ونتابع معكم زائرينا الكرام النتيجة بشكل يومي، كما نرد على استفساراتكم وتعليقاتكم، ونستخرج النتائج بعد إرسال رقم الجلوس في تعليق، على أن نرسله عبر أيميلك الخاص فور الإعلان عن النتيجة.

وجدير بالذكر أن موعد الإعلان عن نتيجة الابتدائية الأزهرية، وكذلك الإعدادية، سيكون قبل نهاية شهر يناير، وسيكون عبر بوابة الأزهر التعليمية برقم الجلوس.

يتم احتساب 325 درجة للطلاب للفصل الدراسي الأول ومثلهم للفصل الدراسي الثاني، على أن يتم امتحان القرآن الشفوي منفردا، أما امتحان الكمبيوتر لا يتم احتساب درجاته في المعاهد الحكومية، يتم فقط احتسابها في المعاهد الأزهرية الخاصة.