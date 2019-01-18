وظائف الصحف المصرية اليوم الجمعة 18/1/2019 إعلانات وظائف جريدتي الأهرام والجمهورية

نستعرض مع حضراتكم آخر إعلانات وظائف الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، حيث نقدم خدمة لجميع الباحثين عن عمل في مصر من الجنسين، أحدث إعلانات الوظائف في الصحف المصرية اليوم الجمعة 18 يناير 2019، مستعرضين إعلانات وظائف جريدة الأهرام، وإعلانات وظائف جريدة الجمهورية، وإعلانات وظائف جريدة الوسيط وجميع إعلانات الوظائف المنشورة في الصحف المصرية اليوم أول بأول.

وظائف الصحف المصرية اليوم الجمعة 18/1/2019

تحتوي وظائف الصحف المصرية اليوم الجمعة مجموعة من إعلانات الوظائف الشاغرة لأغلبية المؤهلات، وتتنوع إعلانات وظائف الصحف المصرية المنشورة بين فرص العمل الداخلية والخارجية والتي يمكن أن يبحث عنها الكثير من الباحثين عن عمل في مصر أو خارجها، كما يمكنكم معرفة تفاصيل وظائف الصحف المصرية اليوم من طريقة التقديم وشروطها ومواعيد التقدم على الوظائف الشاغرة .

وظائف الصحف المصرية اليوم الجمعة 18/1/2019

وظائف للمهندسين للعمل بكبري شركات المقاولات بالإسكندرية منشور بجريدة الوسيط:

تعلن شركة مقاولات كبري عن حاجتها لوظيفة مهندس مدني للعمل لديها بالشروط التالية:

– خبرة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في أعمال إعداد البرامج الزمنية والرسومات التنفيذية.

– وأعمال الحصر ومراجعة التصميمات الإنشائية

للتقديم :

يرجى إرسال السيرة الذاتية علي الإيميل التالي : [email protected]

أو الاتصال علي الأرقام التالية :

034225573- 034225574

01027888443

———————–

مطلوب للعمل بشركة مقاولات بالإسكندرية مهندس ميكانيكا لحديثي التخرج

يرجي إرسال الـ cv على التالي : [email protected]

———————–

وظائف المدارس المصرية الدولية بالهرم تعلن عن حاجتها إلى خريجي تربية دفعات من 2014 حتى 2018 منشور بجريدة الأهرام:

أعلنت المدارس المصرية الدولية بالهرم عن حاجتها إلى خريجي تربيه دفعات 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 بالتخصصات التالية: ( لغة عربية – علوم – رياضيات – لغة انجليزية ) للعمل بالمدارس المصرية الدولية بالهرم.

للتقديم ولمزيد من التفاصيل عن الوظيفة :

العنوان : رقم 6 شارع المدرسة المصرية الدولية كفر المنفى – الهرم

الهرم – الجيزة

أرقام الهاتف : 33888351 – 37711646 – 01008818044 وظائف المدارس المصرية الدولية بالهرم

وظائف خالية للمهندسين والموظفين وغيرها من الوظائف للعمل بكبري الشركات منشور بجريدة الأهرام:

سلسلة فروع ألبان المالكي تطلب للتعيين الفوري الوظائف التالية :

1 – أعضاء فريق عمل تجهيزات للفروع

2 – مندوبي توصيل طلبات دليفري

3 – شباب متلقي طلبات خبرة كول سنتر

4 – مهندس إنتاج تخصص البان خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

الوظائف لجميع فروع مناطق القاهرة الكبرى وبرواتب وحوافز مجزية.

للتواصل الاتصال تليفونيا :

للبند الأول : 01116603608

للبند الثاني : 01116603646

البند الثالث : 01116603636

البند الرابع : 01110076787

———————–

تعلن شركة المداد للأنظمة الإلكترونية عن رغبتها في توظيف موظفين من كلا الجنسين في المجالات التالية :

1 – مجال البرمجة بلغتي delphi و #C ذوي خبرة طويلة

2 – موظفين للمبيعات والتسويق خبرة وبدون في هذا المجال

3 – موظف أو موظفة استقبال يجيد استخدام الحاسب الآلي ويجيد استخدام برامج الأوفيس.

للتقديم يرجى إرسال CV على الإيميل التالي : [email protected]

أو الاتصال علي الأرقام التالية : 01091620907 — 01222551555. وظائف ألبان المالكي والمداد للأنظمة

وأخيراً، نأمل أن تفيدكم إعلانات وظائف الصحف المصرية لليوم الجمعة، وأن تحوز على رضاكم، ونعدكم بتقديم المزيد من وظائف الصحف المصرية.