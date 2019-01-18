رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

سنفدم لكم رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، في ظل متابعة ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس في محافظة القاهرة، حيث ينتظر الكثير من طلاب المرحلة الابتدائية نتيجة الامتحانات، كما يترقبها الكثير من الأمهات والآباء، وذلك لمعرفة الدرجات التي حاز عليها الأبناء في تلك المرحلة، والتي يعتبرها الكثيرون من أهم المراحل الانتقالية للطالب، والتي تسبق المرحلة الإعدادية، والتي يمكن من خلالها تحديد مستوى الطالب.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

من الأمور المنتظرة في الفترة القادمة، هو أن يتم الإعلان عن الشهادة الابتدائية الترام أول، التابع للعام الدراسي 2018- 2019، وذلك بعد انتهت مجموعة كبيرة من المحافظات، من الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لهذا العام، وسوف يتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم مباشرة.

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم في تلك الأثناء، بالعمل على اعتماد النتائج الخاصة بالطلاب من المرحلة الابتدائية “السادس ابتدائي”، والتي سوف يتم الإعلان عنها في الفترة القليلة القادمة. بوابة نتائج التعليم الاساسى

ومن المرجح أن الموعد النهائي لظهور النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائي سوف يعلن عنه في الفترة القادمة. وذلك بعد انتهاء جميع محافظات الجمهورية بكاملها من خوض الامتحانات والانتهاء منها.

وبعد الانتهاء من مرحلة التصحيح، يتم بعدها رفع الدرجات الخاصة بجميع الطلاب بمحافظة القاهرة، على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، والتي يسهل على الطالب التعرف على نتيجته من خلال رقم الجلوس.

كيفية التعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018- برقم الجلوس

يمكن لأي طالب التعرف على النتيجة الخاصة به، والدرجات التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول، سواء كان في الصف السادس الابتدائي أو الصف الرابع أو الخامس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، ويتم الحصول عليها بهذه الخطوات.