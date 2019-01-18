موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال افريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري كورة ستار المباراة المرتبة الآن في دوري أبطال افريقيا 2019 ،وهي المباراة الثانية للنادي الأهلي حيث لعب أول مباراه خاصة به مع فيتا كلوب وفاز بهدفان مقابل لاشئ لذا يستعد الأهلي وبقوة لمباراته اليوم مع الساورة الجزائرية وتقام المباراة اليوم في مدينة الساورة على الاستاد الجزائري، وعلى الرغم من أن المباراة تقام على الأرض الجزائرية إلا أن المدرب الجديد لاسارتي يتطلع إلى الحصول على الثلاث نقط الكاملة في مباراة اليوم بعد الكثير من المران، وينتظر الجميع مباراة الاهلي والساورة كورة ستار بث مباشر اليوم الجمعة خلال الدورة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال افريقيا 2019.

موعد مباراة الأهلي وشبية الساورة اليوم الجمعة

يتم بث مباراة الأهلي وشبية الساورة اليوم الجمعة 18/1/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ،العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسنقوم من خلال موقعنا عرب فور نيوز بمتابعة أحداث المباراة اليوم لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبية الساورة

يتم بث مباراة الأهلي وشبية الساورة اليوم الجمعة 18/1/2019 من خلال قناة bein sport hd1 وتقوم بعض القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي وشبية الساورة مثل قناة beout Q الرياضية المفتوحه التي ستقوم بنقل المباراة وأيضا العديد من القنوات الرياضية المفتوحة التي يمكنكم معرفة تردداتها بمنتهي السهولة.