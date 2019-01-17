“برقم الجلوس” نتيجة الصف الأول الاعدادي “أولى إعدادي” 2019 الترم الأول محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي لجميع الطلاب

سنتابع معاً ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2019 لجميع الطلاب بمحافظة القاهرة، حيث ينتظر طلاب الصف الأول الإعدادي ظهور نتائخ الفصل الدراسي الأول الخاص بهم عبر الأنترنت وتحديداً من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسوف نقوم بتوفير الرابط المبااشر للنتيجة وقت ظهورها، كما سوف نستمر في المتابعة لأخبار ظهور النتيجة من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي “أولي إعدادي” سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعدما انتهى جميع الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم، وستتم عملية التصحيح من قبل المعلمين على أن تنتهي قريباً وبعد ذلك ستكون المرحلة لأخيرة وهي مرحلة المراجعة على أن يقوم موقع بوابة التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعلي بالقاهرة بنشر النتيجة على السيرفر الخاص به.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

نتيجة الصف الأول الإعدادي

ويحتاج طلبة الصف الأول الإعدادي درجة النجاح من أجل الوصول إلي الشهادة الإعدادية العام المقبل ويعول الكثير من الطلبة على نتائج الترم الأول.

انتهى طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مدارس محافظة القاهرة اليوم الاثنين 14 يناير.

ويكون طلبة الصف الأول الإعدادي بحاجة معرفة رقم الجلوس من أجل الحصول نتائج الترم الأول، إذا كان لديكم أي استفسار بخصوص نتيجة الاختبارات برقم الجلوس يمكنكم تركه بالتعليقات أسفل تلك المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة فتابعونا.