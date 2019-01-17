“مباشر الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقطر مجاناً اليوم الخميس 17-1-2019 في كأس آسيا وموعد المباراة وتشكيل الفريقين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقطر اليوم، تعد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر اليوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم العربية في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة اليوم واحدة من أقوي مباريات المجموعة الخامسة بكأس آسيا.

سنتعرف من خلال المقال على موعد مباراة السعودية وقطر اليوم، وأهم ترددات القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لأحداث هذا اللقاء المثير بين إثنين من الفرق المرشحة للوصول للأدوار النهائي بهذه البطولة في ظل وجود عدد كبير من النجوم داخل صفوف المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر

رغم أن المنتخبين قد تأهلا إلي دور 16 من كأس آسيا 2019، إلا أن المباراة ستكون واحدة من أقوي المباريات، حيث يريد كلا الفريقان تأكيد صدارتهما للمجموعة الخامسة بكأس آسيا، وقد نجح المنتخبين السعودية والقطري في الفوز خلال الجولة الأولي والثانية ليحصلا على العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ويتصدر منتخب قطر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب الخضر.

وتمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لنقل كافة مباريات البطولة عبر قنواتها المشفرة في الشرق الأوسط، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس 1 من اهم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر مباشرة.

موعد مباراة السعودية وقطر

من المقرر أن يكون توقيت مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقطر

يبحث عدد كبير من عشاق الكرة العربية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقطر اليوم مجاناً، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أحداث هذه المباراة الهامة، ونرفق لكم رابط ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث المباراة مجاناً عبر جميع الأقمار الصناعية.

كما سنكون معكم لتغطية كافة الأخبار المتعلقة بمباراة الأخضر السعودية والعنابي القطري، وتشكيل الفريقين، فتابعونا.

تحديث: يعد المنتخب السعودي هو الفريق الأوفر حظاً بالفوز ببطولة كأس آسيا، والذي يمتلك 3 بطولات في سجله التاريخي، وكان آخرها عام 1996 بالفوز على الإمارات، ويأمل المنتخب السعودي أن يحقق لقب البطولة الحالية بعد غياب كبير عن التتويج باللقب.

تحديث: من المتوقع أن يغيب النجم السعودي عمر هوساوي عن صفوف منتخب الخضر في مواجهة قطر اليوم بداعي الإصابة.

تشكيلة السعودية اليوم

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك – محمد آل فتيل – علي آل بليهي – حمدان الشمراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف – عبدالعزيز البيشي- حسين المقهوي – هتان باهبري – سالم الدوسري.

خط الهجوم: فهد المولد.

تحديث: دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية وقطر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا 2019.