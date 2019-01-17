يلا شوت حصري HD .. رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر أونلاين دون تقطيع في كأس الملك yalla shoot كورة ستار

نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر أون لاين يلا شوت رابط الأسطورة اليوم الخميس 17 يناير، وذلك ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وسوف نقوم بتوفير رابط بث حي مباشر لمباراة برشلونة ضد ليفانتي بجودة عالية وبدون تقطيع بالتعليق العربي ليستمتع عاشقي اللعبة الأشهر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشاهدة برشلونة وليفانتي يلا شوت

يسعى برشلونة إلى الإحتفاظ بلقب كأس الملك للمرة الخامسة على التوالي والواحد والثلاثون على مدار التاريخ، حيث إكتسح الفريق الكتالوني تلك المسابقة في السنوات الأخيرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات الدوري الإسباني مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق سوار الذهب.

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موعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة وليفانتي اليوم 17-1-2019، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب كامب نو معقل برشلونة والذي يتسع إلى أكثر من 100 ألف مُتفرج من المدرجات.

مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر

مواجهة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة وليفانتي، حيث يأمل كلاهما في تحقيق الفوز بالمباراة وإسعاد جمهورهم، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي أون لاين

سنضع بين إيديكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بجودة عالية قبل بداية اللقاء بدقائق، تابعونا من خلال تلك الصفحة لتستمتعوا بالمواجهة المنتظرة في كأس ملك أسبانيا.

الجدير بالذكر ن اللقاء الأول بين الفريقين في ذهاب دور الستة عشر قد انتهي بفوز ليفانتي بهدفين لهدف يوم الخميس الماضي.

التشكيلة المتوقعة التي سيبدأ بها إرنستو فالفيردي المباراة أمام ليفانتي هي كالتالي، حراسة المرمى: جاسبر سيليسن، خط الدفاع: ميراندا – موريلو – لينجليت – سيميدو، خط الوسط: كارليس ألينيا – دينيس سواريز – أرتورو فيدال، خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – عثمان ديمبيلي