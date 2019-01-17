نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 |انتظروا نتائج تالتة ابتدائي الفصل الدراسي الأول 2018-2019 القاهرة “كافة المحافظات” من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي في أغلب محافظات جمهورية مصر العربية وبالأخص بمحافظة القاهرة حيث تعلت نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول على موقع مديرية التربية والتعليم، فهي تعد من أوائل المحافظات التي أعلنت عن بدء الامتحانات للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وأعلنت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي وعقب انتهاء امتحانات صفوف النقل ستعلن أيضاً نتيجة الصف الرابع – الخامس – السادس) عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، ونتابع مع كل قراء موقع عرب فور نيوز أهم أخبار نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول مع إضافة الروابط الرسمية للنتيجة بالإضافة إلى شرح تفصيلي حول خطوات الحصول عليها.

صرحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظات أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، قد تمت بنجاح ولم تحدث أن تقدم أحد أولياء الأمور بأي شكاوى بخصوص مستوى الامتحانات التي أداها الطلاب، أو شكاوى بخصوص مشاكل بلجان الامتحانات على مستوى المحافظات.

وكانت امتحانات الصف الثالث الابتدائي قد بدأت في يوم الأحد الموافق 23- 12- 2019 وانتهت في يوم الاحد 30 – 12- 2018 بمحافظة القاهرة، وأعلنت اليوم نتيجة الامتحانات ويمكن الحصول عليها من خلال الرقم القومي للطالب مع تسجيل المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2019

تجرى الآن عمليات بحث واسعة للتعرف على نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول حيث يسعى أولياء الأمور والطلاب الاطمئنان على درجاتهم والحصول على النتيجة وطباعتها من خلال الروابط الخاصة بكل محافظة والتي سيتم إضافتها فور الإعلان عن النتائج.الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 بالمحافظات

يعيش أولياء الأمور في حالة من الانتظار والترقب تمر عليهم كالدهر، وذلك انتظاراً للحظة الإعلان عن ظهور نتائج أبنائهم في مرحلة التعليم الأساسي، حيث أنهي الطلبة والطالبات امتحاناتهم وينتظرون الاطمئنان على درجاتهم، وقد أنهي طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم ويمكن المتابعة من هنا لكل أخبار عمليات التصحيح والمراجعة.

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خطوات الحصول على نتيجة تالثة ابتدائي

كتابة الرقم القومي.

اختر المرحلة.

الصف الدراسي.

العام الدراسي.

الفصل الدراسي.

لابد أن نعلم أن نتيجة صفوف النقل لا يتم وضعها في جميع المواقع التعليمية التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظات، حيث لم يتم تعميمها على كافة المحافظات بعد، وسنضع بين أيدي قرائنا جميع الروابط المفعلة والتي أعلنت بها النتائج، يمكن للطلبة والطالبات ترك الرقم القومي بتعليق أسفل المقال للحصول على النتيجة فور الإعلان عن ظهورها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العام الماضي عن إلغائها الشهادة الإبتدائية لاتمام مرحلة التعليم الأساسي، موضحة أن امتحان الصف الثالث الإعدادي هو الامتحان الذي يحصل بعده الطالب على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي بينما يعتبر الصف السادس الابتدائي هو عام نقل للمرحلة التالية.