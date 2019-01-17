بث مباشر مباراة قطر والسعودية بدون تقطيع بجودة عالية

تنطلق اليوم إحدى مباريات القمة ببطولة كأس أمم آسيا المقامة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي آخر جولات المجموعة الخامسة بين منتخبي السعودية وقطر الذين صعدا رسمياً إلى الدور الثاني من البطولة.

وتقدم لك يوروسبورت عزيزنا القارئ في السطور التالية موعد المباراة المرتقبة والقنوات الناقلة لها لتظل على اطلاع كامل بكل ما يخص المنتخب السعودي الأول وبقية المنتخبات السعودية.

لمباراة تبدأ في تمام السابعة من مساء اليوم، وستُلعب على استاد مدينة زايد الرياضية، ومذاعة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق التونسي الأشهر في التعليق عصام الشوالي.

وكانت السعودية قد انتصرت في أولى مباراتين على كوريا الشمالية برباعية نظيفة أحرزها كل من هتان باهبري ومحمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد، وفازت في المباراة الثانية على منتخب لبنان بهدفي فهد المولد وحسين المقهوي.

وبذلك حصد الأخضر 6 نقاط أهلته رسمياً للدور الثاني من البطولة، أما منتخب قطر ففاز في أول مباراة على لبنان بنتيجة 2-0 ثم بسداسية نظيفة في اللقاء الثاني أمام المنتخب الكوري الشمالي.

وقبل مباراة اليوم يتواجد العنابي على رأس المجموعة بنفس رصيد الأخضر من النقاط إلا أن فارق الأهداف كان لصالح المنتخب القطري، وفي حال تعادل الفريقان اليوم فستصعد قطر أول المجموعة والسعودية ثانياً.