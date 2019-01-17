مباريات المنتخب السعودي في كأس أسيا 2019|موعد مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم والقنوات الناقلة |ترتيب مجموعة السعودية 

إليكم اليوم مباريات السعودية في كأس أسيا 2019 والمقامة في أحد الملاعب بالإمارات العربية المتحدة الدولة المستضيفة لبطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي سيلعب في صفوفها المنتخب السعودي والذي ينتسب إلى المجموعة الخامسة من البطولة التي ستقام في الأيام المقبلة، وسنعرض عليكم جدول مباريات المنتخب السعودي في هذه البطولة وتوقيت إقامتها واليوم الذي ستجرى فيه المباراة،جدول وتوقيت مباريات المنتخب السعودي في مباريات كاس أسيا 2019 . مباريات السعودية فى كاس اسيا 2019

مباريات السعودية في كأس أسيا 2019

المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم آسيا 2019، فمن المقرر أن يقوم المنتخب السعودي بلقاء منتخب كوريا الشمالية في أول مبارياته في الجولة الأولى، ويتم في الجولة الثانية لقاء منتخب السعودية مع منتخب لبنان والجولة الثالثة من دور المجموعة يقابل منتخب السعودية منتخب قطر في مباراته الأخيرة.

ومن خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف على جميع مباريات السعودية في كأس أسيا 2019.

مباراة السعودية وقطر بث مباشر

مباراة السعودية وقطر – yalla shoot اليوم الخميس الموافق 17/01/2019م نحن على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقين من أكثر الفرق تنافسًا وهم فريق السعودية وفريق قطر وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، وسوف تقعد المباراة المنتظرة بين الفريقين على ملعب مدينة زايد الرياضية بث مباشر مباراة السعودية وقطر بث مباشر مباراة السعودية وقطر كووورة مباراة السعودية وقطر – kooora ومن خلال موقعنا نقدم اليكم خدمة البث المباشر للمباراة المنتظرة

جدول مباريات السعودية في كأس أسيا 2019

المباراة الجولة التوقيت النتيجة السعودية × كوريا الشمالية الجولة الأولى من المجموعة الخامسة الثلاثاء 8 يناير 2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة. وفي الساعة السادسة بتوقيت مصر. فاز الأخضر بأربعة اهداف نظيفة اليوم السعودية × لبنان الجولة الثانية من المجموعة الخامسة السبت 12 يناير 2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة. وفي الساعة السادسة بتوقيت القاهرة استاد آل مكتوم بنادي النصر السعودية× قطر الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة الخميس 17 يناير 2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة. وفي الساعة السادسة بتوقيت القاهرة استاد مدينة زايد الرياضية

ومن خلال المجموعة الخامسة يمكننا أن نلتقي بثلاثة فرق عربية هما المنتخب السعودي والمنتخب اللبناني والمنتخب القطري، بالإضافة إلى فريق منتخب كوريا الشمالية.

يلعب يوم الخميس المنتخب السعودي امام منتخب قطر في الأوقات المحددة فى الجدول فى إطار الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2019

ترتيب مجموعة السعودية في كاس اسيا 2019

بعد فوز الأخضر الكبير اليوم على منتخب كوريا الشمالية فقد تصدر المجموعة الخامسة

بعد فوز منتخب قطر على منتخب لبنان في الجولة الأولى اتضح الان ترتيب المجموعة الخامسة كما في الجدول

المنتخب الترتيب السعودية 6 قطر 6 لبنان 0 كوريا الشمالية 0

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قائمة السعودية في كأس آسيا 2019

أعلن خوان بيتزي المدير الفنى للمنتخب الوطنى السعودي عن قائمة منتخب السعودية في كأس اسيا وهى كما يلي:

وليد علي، محمد العويس، محمد اليامي، محمد البريك، عبدلله العامري، علي هادي، عمر عثمان، حمدان الشمراني، ياسر الشهراني، محمد الفتيل، أيمن الخليف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان بهبري، عبدلله عطيف، إبراهيم غالب، حسين المقهوي، عبدلله الخيبري، عبد الرحمن غريب، عبد العزيز البيشي، محمد الصعيري.

انفوجراف مباريات السعودية فى كأس اسيا 2019