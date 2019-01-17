ترقبوا نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2018-2019 الفصل الدراسي الأول |نتيجة الصف الثالث الرابع .. الخامس .. السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول والتي اقتربت من الظهور في الكثير من المحافظات على مستوى مصر، وسنتابع من خلال موقع عرب فور نيوز توفير كافة الروابط الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات إلى جانب توفير الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل في جميع المحافظات، حيث بدأت الامتحانات في أغلب المحافظات بالجمهورية وتتم أعمال التصحيح بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، فقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن متابعتها المستمرة عن كثب للامتحانات وعمليات التصحيح الجارية، فتابعونا على هذا المقال المحدث باستمرار للحصول على كافة المعلومات الخاصة بأعمال التصحيح ونتيجة الشهادة الابتدائية والتي ستعلن قريباً على المواقع الرسمية.

مرت امتحانات مرحلة التعليم الأساسي بسلام دون أب مشاكل من صعوبة الامتحانات بحسب ما أوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وتجرى حالياً أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات وينتظر عقب الانتهاء منها إعلان نتيجة بالمدارس وعلى المواقع الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2018-2019 الفصل الدراسي الأول

نضع بين أولياء الأمور والطلبة والطالبات والمعلمين روابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي فور الإعلان عن ظهورها في كافة المحافظات المصرية، كما نتابع معكم نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول وحتى نتيجة الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأخبار أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتيجة صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالمحافظات

نتيجة الشهادة الابتدائية

محافظة الشهادة الابتدائية (الصف السادس الابتدائي ) الإسكندرية رابط نتيجة (لم يتم التفعيل بعد) الجيزة رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) جنوب سيناء رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) قنا رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) الغربية رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) كفر الشيخ رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) المنوفية رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) الشرقية رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) البحيرة رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) الإسماعيلية رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) الدقهلية رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) القليوبية رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) أسيوط رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) البحر الأحمر رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) شمال سيناء رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد) أسوان رابط النتيجة (لم يتم التفعيل بعد)

المواد الدراسية التي يؤدي الطلاب فيها الطلاب بالصف السادس الإبتدائي امتحاناتهم

مادة التربية الدينية.

مادة اللغة العربية.

مادة اللغة الإنجليزية.

مادة العلوم.

مادة الدراسات الإجتماعية.

مادة الرياضيات.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018-2019 برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمحافظات يرجى متابعة الروابط السابقة، أو ترك تعليق برقم الجلوس والمحافظة أسفل المقال مع المتابعة؛ حيث يور فريق العمل النتيجة فور الإعلان عن ظهورها.