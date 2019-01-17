“استعلام برقم الجلوس” نتيجة الصف الثاني الاعدادي “ثانية إعدادي” 2019 الترم الاول بوابة نتائج التعليم الاساسي

سنكون متابعين معكم موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأولي 2019 بمحافظة القاهرة جميع الطلاب، وينتظر الآن طلاب الصف الثاني الإعدادي ظهور نتائج نصف العام بعدما انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وستكون النتيجة متاحة عبر مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسنكون متابعين معكم لأخبار ظهور النتائج عبر تلك المقالة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي “ثانية إعدادي” سنوفر لكم الرابط الخاص بها ووقت ظهورها، وفي خلال شهر يناير قد انتهى الطلاب بجميع محافظات الجمهورية من أداء الامتحانات وهم لآن ينتظرون انتهاء عملية التصحيح والمراجعة من أجل معرفة نتائجهم خلال الترم الأول، حيث سيتم رفع النتائج عبر الأنترنت، وستكون النتائج متاحة فقط إلكترونياً للعاصمة المصرية، اما باقي المحافظات الأخرى فيجب الذهاب إلي المدرسية لمعرفة نتيجتك.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

يمكنكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي معرفة النتيجة الخاصة بالترم الأول لك من خلال الرابط المتواجد بالأعلي، حيث سوف تظهر النتائج من خلاله لمحافظة القاهرة فقط.

وقد تظهر النتائج الخاصة بسنوات النقل في الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع المحافظات المصرية بعدما ينتهي المعلمين من تصحيح إجابات الطلاب.

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الروابط أدناه.

موقع وزارة التربية والتعليم في القاهرة.

موقع وزارة التربية والتعليم في الجيزة.

موقع وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية.

موقع وزارة التربية والتعليم في أسيوط.

موقع وزارة التربية والتعليم في المنيا.

موقع وزارة التربية والتعليم في القليوبية.

موقع وزارة التربية والتعليم في المنوفية.

انتهى طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي بمدارس محافظة القاهرة اليوم الاثنين 14 يناير من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وينتظر خلال ساعات ظهور النتائج على بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس والرقم القومي.

من المحتمل أن تظهر النتائج الخاصة بسنوات النقل في الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع المحافظات المصرية بعدما ينتهي المعلمين من تصحيح إجابات الطلاب ومراجعتها.

حينما تظهر النتائج على الأنترنت سنقوم بإضافتها لتلك المقالة، مع خالص التمنيات بالنجاح لجميع الطلبة في جمهورية مصر العربية بجميع المراحل التعليمية.

وسنتابع معكم خلال الأيام المقبلة من خلال موقع “عرب فور نيوز” أخر تطورات ومستجدات ظهور نتائج الصف الثاني الإعدادي لمختلف المحافظات.

حتى الآن تواصل لجان التصحيح في كافة مدارس محافظة القاهرة أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الإعدادي، وذلك لتكون متاحة عبر بوابة التعليم الأساسي في أقرب وقت ممكن.

يرجى تحديث المقال بشكل متواصل من أجل الحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الاستعلام عنها إلكترونياً، بالتوفيق لجميع الطلاب.