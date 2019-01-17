أسعار الدواجن اليوم الخميس 17 يناير 2019 في البورصة المصرية وإنخفاض سعر كيلو الفراخ والكتاكيت تسليم مزارع وللمستهلك

سنطلع من خلال المقالة على أسعار الدواجن اليوم الخميس 17 يناير في مصر، حيث أن الأسعار تشهد استقرار اليوم وخلال الأيام الماضية والتغييرات طفيفة للغاية نتيجة زيادة المعروض قلة الطلب، وهو الأمر الذي يعاني منه سوق الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كما اكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر بالجنية

لحم أبيض 20 للكيلو لحم ساسو 21.5 للكيلو لحم بلدي 28.0 للكيلو كتكوت أبيض من 4 :5 جنيهاً كتكوت أحمر

من 5 جنيهاً كتكوت بلدي 4:5 جنيهاً

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لإستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الأخريين.

تحديث أسعار الفراخ والبيض الخميس.

اسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الفراخ اليوم في السوق المصري للمستهلك، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ من 22 جنيهاً إلى 20 جنيهاً تسليم مزارع، ومن 27 جنيهاً إلى 25 جنيهاً للمستهلك، وذلك بناءاً على الأرقام الواردة على لسان الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية.

أما كرتونة البيض، انخفضت كرتونة البيض الأبيض إلى 32 جنيهاً تسليم مزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر 37 جنيهاً، وقد تختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى.

ويعود سبب تراجع الدواجن خلال الأيام الماضية إلى ضعف الطلب مع زيادة كبيرة في العرض خلال الأيام الماضية، وذلك ما أكد الدكتور عبد العزيز السيد.

وسنتابع معكم أخر أسعار الدواجن للمستهلك والمزرعة في المحافظات المصرية على مدار الساعات القادمة.

وتعتبر الفراخ من المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن لإكتساب البروتين، خاصةً في ظل إرتفاع سعر اللحوم الحمراء في السوق المحلي.