الحلقة 131 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس أونلاين على موقع النور

نترقب معكم خلال هذا الأسبوع الحلقة 131 قيامة ارطغرل مترجمة كما عودناكم أعزائنا المتابعين على أن نقوم بسرد عليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص الحلقة الجديدة عبر الإنترنت والقنوات الناقلة للعرض المتجدد الأسبوعي لقيامة ارطغرل الجزء الخامس، على أن يتم إذاعة الحلقة اليوم الأربعاء في تمام الثامنة بتوقيت تركيا فضلا على أن نقوم بمتابعة كافة التطورات والأحداث والمشاهدات للحلقة 131 قيامة ارطغرل مترجمة.

وسوف يتم عرض الحلقة الجديدة الحلقة 131 من المسلسل التاريخي ذو الملحمة التاريخية قيامة ارطغرل والذي يبحث عنها الكثيرون في إطار تشويقي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وسوف نساعدكم أعزائنا المتابعين في إحضار الحلقات بشكل مباشر بعد عرضها على شاشة التركية الأولى TRT1.

الحلقة 131 قيامة ارطغرل أونلاين عبر رابط البث المباشر للقناة التركية على اليوتيوب

الحلقة الجديدة ارطغرل

وإلى جميع المتابعين حول العالم إعلان الحلقة الجديدة مترجمة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس وذلك لتلبية رغبة المتابعين في الاستحواذ على كل ما هو جديد.

ترقبوا معانا مساء يوم الأربعاء العرض الحصري للحلقة الجديدة من قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تردد قناة TRT 1 التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات Turksat 42°E 11042 5/6 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 5/6 3000 عمودي

.مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التاريخية الدرامية التي أحدثت نقلة ثقافية ودرامية بارزة في تاريخ تركيا حيث أن هذا المسلسل حقق نجاحاً ساحقاً بين جميع المتابعين بداية من الجزء الأول الذي تم عرضه في عام 2014 وصولاً لعام 2018 الذي شهد الجزء الخامس والأخير من المسلسل كما يذكر أنه يشهد الصراعات بين الولايات والسلطات والتي كان أبرزها ولايتي حلب وأنطاكيا التي تحدث عنها المسلسل باستفاضة في الجزء الأول.

يذكر أن سليمان شاه والد أرطغرل شاه هو بطل الجزء الأول من المسلسل والذي كان يحمي قبيلة تسمي كايي وهذه نفس القبيلة التي انتقل بها أرطغرل شاه في أكثر من مكان في الأجزاء التالية حيث كانت تتعرض لهجمات الصليبين والمغوليين بإستمرار فكان هو المسؤول عن حمايتهم بعد وفاة والدة وبذلك كان أشد حذراً على تخطي كل الصعاب التي تعرض لها هو وهذه القبيلة التي شهدت حروب وصراعات لم تذكر جميعها في أحداث المسلسل من المعروف أن أرطغرل ابن سليمان شاه من القبائل الأغواز وكان يعمل خادماً لدى السلاجقة ولكنه نال الكثير من الهبات والهدايا وقطع الأراضي وكان ذلك في مقابل حمايته لهم ولبعض الأمراء والقبائل الأخرى.

ظهر الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل ليحمل في طياته مأسي وحكايات جديدة تثير دهشة الجماهير:

ونقوم عبر هذه الفقرة بعرض عليكم التفاصيل التي تخص المسلسل بشكل عام وكذلك متابعة لحظية لكافة التفاصيل وسردها بالتفصيل حيث بدأ الجزء الخامس ببكاء وأحزان كبيرة شهدها أرطغرل وقبيلته تمثلت في وفاة زوجته حليمة خاتون والذي ظهر في بداية هذا الجزء وهو منهاراً في بكاءه عليها حيث توالت الأحزان ليقوم هو الأخر بتعزية أصلهان في وفاة زوجته وفي هذه الأثناء لم تسترح القبيلة من البكاءات حيث دخل عليه عثمان ابنه جريحاً على فرس أحد الفتيات بعدما قام بعض الأشخاص بالهجوم عليه وتعرضه للضرب وتعرض في هذه الحادثة لعملية جراحيه لمعالجة ماتعرض له وليس فقط أن ارطغرل شاه من الرجال المحاربين المدافعين عن قبيلتهم بشكل مستمر ولكنه كان يتعرض لأحداث تستدعي حمايته والوقوف بجانبه حيث أن ابنه غوندوز كان يلعب القمار مع مجموعة من الأشخاص الذي شاهدهم أرطغرل وقام بمعاقبتهم ولكنه لم يلبث حتى عرف أن أبنه واحداً منهم وكانت هذه الصدمة.

لتصل الأحداث وتتوالي ليقوم دراغوس وهو أشد أعداء أرطغرل بتدبير له ولابنة المصائب من خلال توريط ابنه غوندوز في قتل أومور وبعض رجال قبيلته مستخدماً في ذلك خنجر غوندوز وقع هذا الخبر على أرطغرل شاه وقع الصاعقة وأمر أمام الجميع بمحاكمة أبنه وقام بحبسه وكانت هذه الحلقة من الحلقات التي أثارت جدل كبير جداً بين متابعين المسلسل وإعجاب الكثير بشخصية أرطغرل شاه.

لم يلبث دراغوس ولم يهدأ حتى قام بتبليغ إيبيلغي بما حدث عندما سمع أرطغرل يؤكد على رجالة عدم تسرب هذه الأخبار لحين التوصل للقاتل الحقيقي ولم تلبث إيبلغي حتى قامت هي ورجالها بالذهاب إلى المكان الذي تواجد فيه غوندوز مستغلين غياب أرطغرل ورجاله خارج البلاد ولكنه علم بذلك وقام بالرجوع فوراً والعمل على الدخول للقاعة المحصنة التي تم سجن ابنه فيها والقيام بفك أسرة محذراً ايبيلغي بعدم التعرض لهم مجدداً ومقسماً لها بأن غوندوز ليس له أي تدخل في قتل والدها ولكنها تبادلت التهديدات لأرطغرل مؤكده له بأنه إذا لم يستطيع معرفة من القاتل الحقيقي لأبيها ستقوم بهدم مدينة سوغوت بأكملها وفي ضوء الجزء الخامس يتعرض الجماهير بشكل أسبوعي لصدمات وأحداث كثيرة أحدثت من هذا المسلسل ضجة وشهرة عالمية في جميع البلدان كما أشاد به الكثير من النقاد والساسة.

أحداث قيامة ارطغرل كما يجب أن تكون

يظهر احد أبناء ارطغرل شاه في هذا المسلسل متصدراً دور البطولة من بعد والده حيث انه يذكر انه قام بالكثير من الأعمال البطولية في عمراً صغير حيث ورث الشجاعة والحزم من أبيه وتعددت مواقفه حيث انه لم يتعدى العاشرة من عمره وقام بالدفاع عن احد أخوته الذين تعرضوا للهجوم من احد الأشخاص حيث انه كان بطلاً مغواراً بمعنى الكلمة وقامت على يده دوله عثمانيه أولي نال الجزء الخامس كما سبق الذكر شهره دعائية وإعلانية كبيره كما اعتمد فيه المخرج على اقتطاع وإنهاء كل حلقه على نهاية.

ومن الجدير بالذكران المسلسل يعرض حلقه كل أسبوع حيث أن يوم الأربعاء يشهد ازدحاماً وإقبالا كبيراً من متابعين المسلسل لمعرفة كل ماهو جديد وتتابع الأحداث الشيقة عرض الموسم الخامس هذا العام 2018 وكانت أولى حلقاته سلسله من الأحزان المتتالية حيث توفت حليمه خاتون زوجة ارطغرل شاه في أول حلقه في الموسم بالإضافة لزوجه اصلهان.

وهذا الأمر دفع الاثنان بتبادل العزاء وظهرت مشاعر الحزن والأسي على ارطغرل شاه حيث بكى منهمراً في دموعه على قبرها الذين تعدوا عليه أثناء قيامه بعملية الصيد وكان لذلك الحدث اثره على القبيلة حيث تعرض عثمان شاه للتدخل الجراحي بسبب الجروح التي تعرض لها من هذا الهجوم ولك في هذا المقال ملخص للموسم الخامس بالحلقات التي تم عرضها حتى الآن.

بداية الموسم الخامس لقيامة ارطغرل شاه