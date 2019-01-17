الحلقة 131 مسلسل ارطغرل الموسم الخامس الآن على موقع النور أونلاين وتردد قناة تي ار تي التركية

ويتجدد اللقاء أعزائنا المتابعين في كل مكان في الوطن العربي العرض الأسبوعي مسلسل قيامة ارطغرل والحلقة 131 من الجزء الخامس باللغة العربية حرصًا منا على تقديم روابط مشاهدة حقيقة تعمل بشكل متواصل لعرض الحلقة سواء باللغة التركية لمحبي اللغة التركية، وباللغة العربية كما هي متاحة سواء مترجمة أو مدبلجة، وسوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بالعرض الأسبوعي وكذلك سوف نوضح لكم قنوات عرض الحلقة 131 قيامة ارطغرل وأيضًا المواقع التي تذيع المسلسل بشكل مباشر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل مترجمة

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

وتتابعون جميع الأحداث المثيرة والمشوقة للحلقات الجديدة قيامة ارطغرل اليوم على القناة التركية ويتم إذاعتها بعد العرض الأول بساعتين مترجمة عبر القنوات العربية على النايل سات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وسوف نوفر لكم جميع الروابط الرسمية المتاح مشاهد قيامة ارطغرل عليها الحلقة 131.

قيامة ارطغرل

يعد مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات الرائعة التي اشتهرت بها الدراما التركية حيث أن الفترة الأخيرة ظهر الكثير من المسلسلات الدرامية التاريخية التي تحكي عن تفاصيل تاريخية خاصة الفترة العثمانية وفي هذه الأثناء تم عرض مسلسل قيامة أرطغرل الذي كان منافساً لمسلسل البحر الأسود الذي وقع مع قيامة أرطغرل في منافسة كبيرة جداً و احتل المسلسل المرتبة الثانية بينما البحر الأسود قام باحتلال المركز الأول من حيث المشاهدات والمتابعين والنجاح الساحق له.

الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل وتفاصيل العرض الحصري

ولكن في هذا الموسم الخامس الذي تم عرضه لعام 2018 يعد الموسم الأخير الذي يتحدث عن ولايتي أنطاكيا وحلب وهذه الصراعات نتجت عنها الكثير من الأحداث والتفاصيل لنجد أن النجاح أصبح أكثر وأكثر مما صدر هذا المسلسل في المركز الأول و اهتم مخرج هذا العمل على إظهار هذا المسلسل بالطريقة التي ميزته عن المسلسلات الدرامية التي تحكي القصص العاطفية والتي قد لا تفيد الكثير من المتابعين ولذلك نرى أن المشاهدات تعدت الملايين ومحركات البحث بدأت تجتث بالبحث عن المسلسل :

قام بتجسيد البطولة النجم التركي إنجين ألتان وهذا الممثل كان له دوراً كبيراً جداً في نجاح المسلسل خاصة أنه جسد شخصية أرطغرل شاه كما لو كان في الحقيقة ولك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومن الجدير بالذكر أن جميع أبطال العمل قاموا بالخضوع لتدريبات قتالية وتمارينات خاصة بأعمال الفروسية والرماية حتى يتمكنون من تمثيل الأدوار بإتقان ونجاح.

نبذه عن أبطال العمل:

بالإضافة لنجم البطولة إنجين ألتان قام المخرج بضم الكثير من الشخصيات الرائعه التي جسدت أدوار أكثر من روعه مثل:

إسراء بيلقييتش والتي قامت بدور زوجة أرطغرل حليمة خاتون والتي تتوفى في أحداث الجزء الخامس.

هوليا دارجات والتي جسدت دور الأم هايماه.

سردارغوكهان والذي قام بدور سليمان شاه والتي تمركزت البطولة علية في الجزء الأول من المسلسل.

أبرز الجوائز التي حصل عليها مسلسل قيامة أرطغرل:

حصل المسلسل على شعبية وشهره جماهيرية كبيرة جعلته يترشح للكثير من الجوائز والمنح الكبيرة التي أشاد بها الكثير ومن أهم هذه الجوائز جائزة الفراشة والتي رفض مخرج المسلسل استلامها نتيجة لعدم تقديم مايكروفون للتحدث واستلام الجائزة ولكن الجائزة الأكبر في نظر نجوم هذا العمل هو زيارة الرئيس أردوغان لفريق العمل في مكان التصوير حيث قال لهم أن هذا المسلسل عمل ضخم ومشرف جداً لتركيا وللدراما التركية وأنه فتح الأفق أمام الجميع.

أبرز أحداث الموسم الخامس في مسلسل قيامة أرطغرل:

يعد الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل من الأجزاء الناجحة جداً حيث أنها دخلت في سباق كبير مع الأجزاء الأخرى حيث اعتمد هذا المسلسل على عرض نهايات مفتوحة بحيث تكون كل حلقة بداية جديدة لحلقات أخرى وفي ظل هذه الحلقات التي تعرض حلقة كل أسبوع ليقوم جميع المشاهدين بانتظارها لمعرفة كل هذه الأحداث.

ومن أبرزها ظهور أرطغرل في بداية الموسم الخامس في الحلقة الأولى وهو يدرب أبنائه الثلاثة على أعمال الفروسية والرماية التي تصنع منهم أدوار البطولة بالإضافة للكثير من الهجمات والصراعات والأحزان التي تم عرضها في هذا الجزء مثل وفاة زوجة أرطغرل شاه ووفاة زوجة أصلهان وفي ظل كل هذه الأحداث ما زال أرطغرل بمسلسله الرائع يجذب الجماهير في جميع دول العالم ويعرض على القنوات المختصة مثل قناة تي أر تي التركية بالإضافة لأنه قام بترجمته لعدة لغات كان أبرزها اللغة العربية وهذا من شأنه تقديم محتوى لجميع بلدان العالم بلغه واحده.

الملحمة التاريخية قيامة ارطغرل الجزء الخامس استعدادًا لقيامة عثمان

مسلسل قيامة ارطغرل من أشهر المسلسلات التركية التي نالت شهرة كبيرة الفترة الماضية حيث أن مسلسلات العشق والحب كادت تحتل مكانة كبيرة في تركيا والوطن العربي فضلا على أن المسلسل استحوذ على نسبة مشاهدة عالمية وليس في الوطن العربي فقط ولكن في عام 2014 بدأ الاهتمام بشكل كبير وملحوظ بالتاريخ التركي والعثماني.

والتحدث عن الدراما في هذا السياق حيث أن هذا المسلسل حقق نسب مشاهدة مرتفعة جداً بالمقارنة بالمسلسلات الأخرى التي حاولت البحث عن مواضيع تاريخية وعرضها بشكل وإطار درامي ولكنها تعرضت للنقد وفي ضوء ذلك يظهر نجاح مسلسل قيامة أرطغرل في ذلك حيث عرض الأحداث بشكل مختلف ظهر فيها مجموعه من الأحزان التي أثرت على أرطغرل شاه.