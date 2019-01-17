مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 131 الجزء الخامس عبر موقع النور الآن

ويتجدد معكم اللقاء في عرض الحلقة 131 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس وذلك عبر موقعنا “عرب فور نيوز” المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي ويعد قيامة ارطغرل من المسلسلات التي جعلت الدراما التركية تنقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى كبيرة، واستطاعت أن تصل إلى مستوى الدراما العالمية التاريخية، وأصبحت قادرة على مواكبة الأعمال التاريخية العالمية، ليسجل ارطغرل الجزء الخامس أعلى نسبة مشاهدة حول العالم وتحديدًا في الوطن العربي وسجل شعبية كبيرة في ظل الأعمال الدرامية الكثيرة المختلفة.

هذا وبالإضافة إمكانية توفير جميع التفاصيل التي تخص العرض الحصري والأول للحلقات الجديدة من مسلسل قياة ارطغرل الجزء الخامس فضلا على متابعة كل جديد.

ترقبوا الحلقة 131 قيامة ارطغرل على القنوات التركية

رابط موقع النور لعرض قيامة ارطغرل مترجمة اليوم

ارطغرل مترجم

وسوف نوضح لكم رابط الدخول المباشر لموقع النور الإلكتروني الذي له حق بث حلقات المسلسل بشكل حصري بعد عرضه على قناة تي ار تي التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع ويتم عرض الحلقة يوم الخميس من كل أسبوع.

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على “ ALnoor TV “.

“. لتحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا .

. رابط تحميل تطبيق النور للآيفون IOS .. من هنا.

تردد قنوات عرض قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul مترجمة اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس وشرح مبسط للأحداث

يعد مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التركية التي نالت اهتمام كبير جدا حيث أن الحلقة ال129 من الحلقات التي نالت نسب مشاهدة عالية جداً خاصة لما عرض في الحلقات السابقة لها من أحداث مميزه جداً سعى جميع المشاهدين لمتابعتها أول بأول وبذلك يظهر مسلسل قيامة ارطغرل بثوبه الجديد.

تعرف على أحداث مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس حيث أنه أحدث أصداء كبيرة جداً بين رواد التواصل الإجتماعي حيث أن هذا المسلسل بكل أجزائه يدور حول أحداث كبيرة ومتنوعة تشمل الصراعات والحروب والولايات التي يسعى الكثير لها كما تتحدث عن دور أرطغرل شاه فيها متصدياً لكل من يعادية هو وقبيلته كايي التي إنتقل بها لأكثر من مكان وذلك لحمايتها من الخوف والجوع والفقر.

السبب الحقيقي وراء تغير الصورة الشخصية لبطل مسلسل قيامة ارطغرل على الحساب الخاص بك على الانتسجرام



قام بطل مسلسل قيامة أرطغرل الذي كان له النصيب والأثر الأكبر في نجاح هذا المسلسل بتغيير صورته الشخصية مرتدياً اللون الأزرق حيث أن هذا سلط إليه الأضواء بشكل أكبر وكان الكثير من الأشخاص قاموا بمتابعة حسابة الشخصي بعد متابعة أحداث المسلسل وعندما قام بتغيير الصورة وضح للجماهير سبب ذلك وهي أن منظمة اليونسيف عملت على شن حملة حقوق الطفل وكان ذلك تضامناً منه معهم مشيراً لكل زملائه وجماهيره بالمشاركة وكان هذا له الكثير من ردود الفعل الإيجابية لدى جماهير مسلسل قيامة أرطغرل ومتابعي.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 131

يعد مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التركية التي نالت اهتمام كبير جدا حيث أن الحلقة ال129 من الحلقات التي نالت نسب مشاهدة عالية جداً خاصة لما عرض في الحلقات السابقة لها من أحداث مميزه جداً سعى جميع المشاهدين لمتابعتها أول بأول وبذلك يظهر مسلسل قيامة أرطغرل بثوبه الجديد في الموسم الخامس معتمداً على كل وسائل الإثارة الجماهيرية والحماس الذي بثه لديهم من خلال هذه الحلقات يمكنك مشاهدة الحلقات كامله من خلال موقع النور الذي عمل على عرضها أول بأول بحيث يعرضها كل يوم أربعاء من كل إسبوع وعليك متابعتنا لمعرفة كل ماهو جديد عن أحداث المسلسل وحلقاته التي يتم عرضها:

ركز مسلسل قيامة ارطغرل في أجزائه الأولى على الخلافة الإسلامية التي شهدت الضعف الكبير فيها من خلال الهجمات المتتالية عليهم وعلى قبائلهم كما ركزت في الأجزاء الأولى على قبيلة كايي الإسلامية التي كان يقودها سليمان شاه والد أرطغرل شاه وبذلك توالت الأحداث وبدأت في عرض الكثير من الصراعات التي جعلت من أرطغرل بطل إسلامي يدافع عن الحق والعدل والسلام.

يذكر أن أبطال مسلسل قيامة أرطغرل تم اختيارهم بعناية حيث جسد شخصية البطولة المسلسل انجين التان الذي كان له الدور الأكبر والنصيب الأكبر من نجاح المسلسل كما عرض كل الأحداث التاريخية كما لو كان ارطغرل الحقيقي وتوقع الكثير من الناس أن دور أرطغرل ليس له نهاية حتى في الجزء الخامس الذي ظهر فيه حتى بعد تولي عثمان ابنه الخلافة من بعدة حيث أن الصراعات في الجزء الخامس وصلت غايتها وذلك من خلال دراغوس الذي نصب أكثر من فخ لأرطغرل وأبناءه وكان ذلك طمعاً منه في الحكم والولاية لم يكن الجزء الخامس هو الأكثر هدوءاً حيث أنه حقق النسب الأعلى في المشاهدة مقارنة بالأجزاء السابقة ويرجع ذلك للأحداث التي جذبت المشاهدين من حرارتها حيث كانت الصراعات حول أرطغرل.

تتزايد وأعداؤه في تزايد مستمر بالرغم من بدء الموسم الخامس بالكثير من الأحزان التي شهدتها قبيلة كايي والتي كان أبرزها وفاة زوجة أرطغرل شاه ومن بعدها إصابة ابنه غوندوز في نفس الأثناء التي توفت والدته حيث دخل على ارطغرل مصاباً على فرس أحد الفتيات وكان لهذا الحدث النصيب الأكبر في متابعات المشاهدين واهتمامهم والرغبة الكبيرة في معرفة من المتورط الحقيقي في ذلك الأمر.

تعتبر الأحداث مستمرة في التشويق وإثارة الجماهير خاصة في الحلقات مابين 126 وصولاً للحلقة 129 حيث أن الهدف والمشكلة في هذه الحلقات يكاد يكون معروفاً وهو من العدو المتنكر في هذا الجزء والذي يلحق الضرر بأرطغرل بكل ما يملكه من قوه حيث ظهرت التوريطات الجديدة لغوندوز الذي قيل أنه المتورط الحقيقي في قتل قائد قبيلة أومور وبعد رجالها وهذا الأمر الذي دفع ايبيلغي في الانتقام منه بعد تحريض كبير من دراغوس مؤكداً لها أن غوندوز هو الذي فعلها ولكن في تتالي الأحداث لم تلحق الضرر به بعد تصدي ارطغرل ورجاله لها.

وفي ظل كل هذه الصراعات ينتظر الجماهير المزيد والمزيد حيث أنه من المقرر أن تبدأ الخلافة العثمانية الأولى على يد أحد أبناء أرطغرل شاه المسمى بعثمان شاه وبذلك سمى الدولة العثمانية على اسمه وهذه من الأمور التي ستميز هذا الجزء الذي سيكون نهاية لمسلسل قيامة أرطغرل والذي تم عرضه منذ أربع سنوات ماضية استمراراً بجزئه الخامس والأخير لهذا العام متمنين لكم مشاهدة ممتعة.

نبذه عن محتوى المسلسل وعن ماذا يتحدث

يذكر مسلسل قيامة أرطغرل الصراع بين ولايتي حلب وأنطاكيا حيث أن سليمان شاه كان يعمل قائداً لقبيله كايي التي اصبح فيما بعد ارطغرل شاه هو المسؤول عنها وعن أمورها وكانوا في الأجزاء الأولى من المسلسل يسعون للانتصار على الهجمات الصليبية والمغولية التي تعرضوا لها كثيرا وكانت هذه القبيلة اكثر القبائل التي نالت الاهتمام في الأجزاء الخمسة للمسلسل.