“نقل” سعر الدولار اليوم الخميس 17 يناير 2019 في البنوك “الآن” والسوق السوداء | فترة الصباح والتعاملات الحرة ومتابعة التحديثات

في متابعة يومية، نتابع معكم سعر الدولار اليوم الخميس 17 يناير 2019، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونتابع معكم كل جديد عبر التقارير الإخبارية، وننقل لكم جدول محدث بشكل يومي، وبه كافة أسعار البيع والشراء في بنوك مصر الحكومية والخاصة، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات حول أسعار السوق الموازي، من أجل صورة أفضل لمتابعة آخر تطورات الدولار بمصر2

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استقر السعر في السوق الموازي اليوم الخميس 17-01-2019، وحركة البيع والشراء هادئة نسبيًا، ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.90 جنيه، علمًا بأن السوق الموازي يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لتاجر آخر، ونحن ننقل متوسط الأسعار الخاصة بالسوق الموازي الذي يحاول منافسة البنوك، وسط هدوء عمليات البيع والشراء بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17 يناير 2019

وتتفاوت الأسعار في البنوك بشكل طفيف، ويتحدد السعر بالبنوك وفقًا لأسعار البنك المركزي، وقد تغيرت الأسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الماضي، ولعل أبرز الأسعار الآن هي في الجدول التالي الذي نقوم بتحديثه باستمرار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.90 بنك قناة السويس أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك قناة السويس 17.90 17.96 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.90 17.97 16 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.90 17.96 19 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.90 17.98 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.90 17.98 يومين بنك التعمير والإسكان 17.90 17.96 3 أسابيع بنك عودة 17.89 17.96 أسبوع واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.89 17.96 13 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.89 17.96 15 ساعة المصرف المتحد 17.89 17.96 16 ساعة كريدى أجريكول 17.89 17.99 19 ساعة بنك البركة 17.89 17.96 3 أسابيع بنك الإسكندرية 17.89 17.96 3 أسابيع البنك التجاري الدولي (CIB) 17.89 17.96 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 شهرين بنك بلوم 17.87 17.96 شهر واحد البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 4 شهور البنك العربي الأفريقي الدولى 17.86 17.96 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 3 أسابيع بنك المشرق 17.86 17.96 13 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.86 17.96 10 ساعات المصرف العربى الدولى 17.86 17.96 أسبوعين بنك القاهرة 17.86 17.96 4 شهور البنك المركزى المصرى 17.86 17.97 15 ساعة بنك مصر 17.79 17.89 4 شهور البنك الأهلي المصري 17.79 17.89 أسبوع واحد البنك الزراعى المصرى 17.79 17.89 4 أيام البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

أخبار سعر الدولار اليوم الخميس 17/01/2019

ارتفع سعر الدولار الجمركي وأصبح قريب من أسعار الدولار في البنوك، ومع ذلك استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا وفقًا لهدوء عملية البيع والشراء

زادت التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار بسبب دعم العائدات الاستثنائية

سجل الجهاز المصرفي المصري فائض ميزانية يقدر ب3.8 مليار دولار في العام الماضي.

أعلن البنك المركزي طرحه لأذون الخزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه، وأن قيمة الطرح الأول لتلك الأذون بلغ 7.7 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، وأعلن أنه يتم طرح أذون بمبلغ 8 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ونحن معكم بكل جديد

أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الذي تقوم به الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تطبيق المقترحات التي طلبها البنك الدولي من تنفيذ بعض الإصلاحات في مصر، وأشار صندوق النقد بأنه مصر تغلبت بشكل جيد على معدل التضخم.

يلجأ المستوردين وكبار التجار بمصر، إلى توفير الاحتياجات الخاصة بهم من العملة الخضراء، وذلك بشتى الطرق، حتى ولو كانت من السوق الموازي، وذلك من أجل إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم، مما قد يزيد فرصة السوق الموازي في العمل في حالة وجود عوائق في بيع البنوك للدولار.

قام بنك ناصر الاجتماعي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه، وذلك كمساهمة منه في عملية التمويل العقاري، وذلك لصالح الشركة المصري للتمويل العقاري، وأعلن نائب رئيس البنك أن تلك النسبة تمثل 1.5% من حصة البنك الحالية، ومن رأس المال الخاص به، وأنه تلك النسبة لن تمس حقوق العملاء بهذا البنك.

أعلن محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2016 هو قرار صائب، وقام بجلب العديد من الاستثمارات في مصر، وقد بلغت تلك الاستثمارات 90 مليار دولار، وذلك في عدة صور، منها الاستثمار الأجنبي، وتحويل النقود، وأن قرار تحرير سعر الصرف قد غير وجهة نظر العالم تجاه الاقتصاد المصري.

تحديثات سعر الدولار يوم الخميس 17-01-2019

تابع الأسعار في خلال التعاملات الصباحية المرتقبة، حيث تبدأ التعاملات المصرفية في كافة البنوك والمؤسسات الاقتصادية في تمام الساعة التاسعة صباحا.