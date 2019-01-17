نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الترم الاول – موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ونتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري

جاءت نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الترم الاول ورابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ليهتم بها أبناء تلك المرحلة الهامة، حيث يرغب أولياء الأمور في معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2019 من أجل تحديد الكثير من الأمور مع بداية الترم الثاني، إما السير عن نفس النهج، أو إعادة ترتيب الأوراق، لذا فالجميع منتظر إشارة الاعتماد من شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الابتدائية الازهرية 2019

أما عن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2019، فقد أكد القائمين على تلك العملية، أن الموعد النهائي قد يتحدد بعد عملية رصد درجات الطلاب وطالبات وإرسالها إلى المختصين موقع بوابة الأزهر الإلكتروني (موقع الأزهر التعليمي)، وذلك لرفع تلك النتيجة بعد إشارة من السيد شيخ الأزهر الشريف، وبعدها ومن خلال رقم الجلوس، يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 بكل يسر.

نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

من المعروف للجميع أن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية أو ما يقال عنه موقع الأزهر التعليمي هو المسؤول الأول والأخير في إعلان كافة نتائج معاهد الأزهر الشريف من الابتدائية مروراً بالاعدادية وأخيراً الثانوية العامة الأزهرية، وأيضًا يعتبر هذا الموقع هو الرئة التي لا يستطيع أن يستغنى عنها كل الطلاب وطالبات في الأزهر، لذا فمن المؤكد أن يتم إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول على هذا الموقع.