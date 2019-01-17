مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 131 الجزء الخامس بصورة ناقية – رابط موقع النور

جاءت مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 131 الجزء الخامس مترجم للعربية بصورة نقية للغاية ليبحث عنها عشاق الدرامة التركية، هذا المسلسل استطاع في الفترة الأخيرة أن يجذب عدد كبير من جماهير المنطقة العربية، وبدأ الكثير يتساءل عن القنوات التي تعرض مسلسل قيامة ارطغرل وجاءت قناة تي آر تي وقناة قطر وقناة فور شباب في مقدمة تلك القنوات بالإضافة إلى موقع النور الذي يقدم حلقاته مترجمة باللغة العربية وبصورة نقية للغاية.

مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 131

أكدت الممثلة ديدم والتي تلعب دور سلجان هاتون في (مسلسل قيامة ارطغرل) أن ها المسلسل قد يكون نقطة تحول لجميع الممثلين المشاركين، ويُذكر، أن هذه الممثلة قامت بتمثيل في الجزء الأول والثاني وعادت من جديد في الجزء الخامس، وأيضًا أكدت أن أنها لديها حماسة كبيرة لا يمكن وصفها وذلك خاصةً بعد عودتها إلى عائلة ممثلي مسلسل ارطغرل، كما أكدت أن جميع الأبطال تأتي لهم كلمات إشادة عن دورهم في المسلسل عبر رسائل الفيس ومواقع التواصل الاجتماعية الأخرى.

شاهد مسلسل قيامة ارطغرل

مشاهدة مسلسل ارطغرل

وقد صرح من قبل الممثل نور الدين سونماز، الذي يؤدي دور قائد المقاتلين (بامسي)، وفي نفس الوقت الذراع الأيمن لـ (أرطغرل)، أن دوره في المسلسل ومشاكله الكثيرة مع ابنه الذي يهتم فقط بالتعليم والعلم بدلًا من القتال، صعب للغاية ولكن مع التدريب يبدو أمر أكثر سهولة، حيث أكد أيضًا في نفس المضمون، أنه كان يمارس رياضة القتال الصينية (التاي تشي) بل مازال متمسك بها حتى الآن.

وفي نهاية اختتم حديثه، بقوله، أن هذا الجزء سيكون هو الأخير في مسلسل قيامة ارطغرل، وقد يتوجه فناني هذا العمل الرائع إلى التصوير في المسلسل الجديد الذي يحمل اسم (عثمان غازي) متمنيًا أن يؤدي دوره بإتقان في العمل الجديد بقايًا على لحيته الطويلة، ومن الجانب الآخر، أثبتت الدراما الدركية تفوقها البالغ والكبير وقد أثرت كثيراً على الدراما العربية، وبدأ الجميع يتجه إليها.

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل قيامة ارطغرل من المسلسلات التاريخية التي يحكي بداية نشأة الدولة العثمانية وبدأ رفع راية الإسلام عاليا مرة أخرى ورفع شأن الدين الإسلامي من جديد، ومن خلال رابط موقع النور، يمكنك متابعة موعد إعلان حلقة 131 من مسلسل ارطغرل، الي حق أعلى نسب مشاهدة حتى الآن.