“هنا” قنوات ناقلة مسلسل أرطغرل الحلقة 131 مترجم الجزء الخامس | تردد قناة تي آر تي واليرموك

تردد قناة trt 1 التركية الجديد 2018 من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من محبي الدراما التركية خلال الوقت الحالي، حيث يتم بث حلقات الجزء الخامس من مسلسل أرطغرال عبر تردد تي أر تي التركية على النايل سات، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من محبي ومتابعي هذا المسلسل والدراما التركية بشكل عام، وقد بدأ عدد كبير من المشاهدين يبحثون عن تردد القناة التركية التي تذيع مسلسل أرطغرل بشكل منتظم، وخلال أوقات ثابتة.

تردد قناة trt 1

تعد قناة TRT1 من أشهر القنوات التركية في الآونة الأخيرة، حيث تنقل القناة عبر شاشتها لحلقات مسلسل أرطغرال، وهو المسلسل التاريخي الذي يلقي اهتمام ومتابعة كبيرة من الملايين حول العالم، حيث أصبح البحث عن حلقات الجزء الخامس من مسلسل أرطغرال كبير جداً، لذا يبحث الجميع عن تردد قناة trt الأولي الناقلة لمسلسل أرطغرل بشكل مباشر.

أحداث مسلسل أرطغرل الحلقة 131

ما هو تردد قناة trt 1 الجديد

نقدم لجميع متابعينا جميع ترددات قناة trt1 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والتي من خلالها سيتمكن الجميع من مشاهدة حلقات الجزء الخامس من مسلسل أرطغرال.

القمر الصناعي تركسات Turksat 42°E يوتيل سات Eutelsat 7°E التردد 11042 10928 الاستقطاب عمودي عمودي معدل الترميز 8400 3000

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرال الجزء الخامس على النايل سات

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث الجزء الخامس للمسلسل التركي أرطغرال، ويمكنكم مشاهدة مسلسل أرطغرل الحلقة 131 مترجم عبر ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية:

قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

أرطغرل الحلقة 131

سيكون عشاق المسلسلات التركية على موعد اليوم مع أحداث مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 131، والتي سيتم إذاعتها عبر قناة تي آر تي التركية حصرياً، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.